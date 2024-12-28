聯儲局試圖評估「特政策」對美經濟影響

美國10年期債息仍然高企於4.6厘以上，原因在於市場預期明年聯儲局減息步伐將會放緩。有「聯儲局線人」之稱的美國記者Nick Timiraos透露，包括聯儲局主席鮑威爾在內的一眾貨幣政策官員，正試圖再次評估新一屆特朗普政府的政策主張，對於美國經濟及通脹的影響。

Timiraos形容，鮑威爾正處於兩難的局面，要在不公然對抗特朗普的情況下，應對關稅等潛在措施可能帶來的通脹壓力。回顧特朗普前一任期間，鮑威爾當時因為主張緊縮的貨幣政策而經常受到特朗普批評，甚至揚言要解僱這位聯儲局主席。

下次減息或半年後 鮑威爾一直對外宣稱總統無權解僱他。在近日的議息會議新聞發布會上，他又屢次表示不會對政府的政策作任何假設或揣測，試圖扮演中立的角色。然而，這種說詞根本無法糊弄大眾，畢竟聯儲局決定減息或加息的前提是考慮未來的經濟發展，而經濟又會受到各種政府政策的直接影響。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員現在認為下一次減息的時機有比較大機會發生在明年6月，但仍然有約30%機率不減息；甚至有18.6%機率是明年全年凍息。

道指早段挫近三百 美股3大指數周五早段偏軟，道指曾跌293點，報43,031點；標指跌66點，報5,970點；納指跌368點，報19,651點。

Mastercard經濟研究所的初步數據指出，於11月1日至12月24日的美國傳統假期消費旺季期間，美國整體零售銷售（撇除汽車）按年增長3.8%。期內，餐廳消費增長6.3%，增幅最為顯著，服裝、珠寶首飾、電子產品這3大類別，分別增長3.6%、4%及4.7%。不過，若按消費渠道去分類，網上零售按年大增6.7%；實體店只增長2.9%。

該機構的首席經濟學家Michelle Meyer認為，數據反映出美國消費者依然有能力、有意願繼續消費。而消費增長主要集中在網上渠道，意味着更多人追求消費的性價比。