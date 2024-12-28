南韓逾三成人投資加密幣

有「炒幣大國」之稱的南韓，未有因為比特幣價格已大升，而減少對加密幣資產的投資興趣。南韓央行數據顯示，今年11月，在該國交易所持有加密貨幣的人數超過1,559萬人，這數字相當於南韓總人口的30%以上。

外媒報道，南韓央行根據在Upbit、Bithumb、Coin One、Cobit和Gopax等5大南韓交易所擁有帳戶的投資者數量統計得出結論，截至今年11月，在南韓交易所持有加密貨幣的人數超過1,559萬人，比10月的1,498萬人還增加61萬人。以目前南韓總人口料約5,123萬人計，意味着持有加密貨幣的人口數量相當於總人口約30.43%。

共1559萬人 持貨697億美元 該報告稱，南韓加密貨幣投資者的數量一直上升，在11月更呈直線飆升，相信與特朗普勝出美國大選，並表明為比特幣投資在政策上「開綠燈」，甚至揚言將比特幣納入國家儲備有關。

回顧過去幾個月的數據，南韓的加密貨幣投資者數量7月為1,474萬人，8月為1,482萬人，9月為1,488萬人，10月為1,498萬人，11月為1,559萬人，意味每個月平均增加約10萬人，這可不是小數目。

此外，南韓民眾對加密貨幣的總持有量亦從7月的價值58.6萬億韓圜（約398億美元）增加到11月的102.6萬億韓圜（約697億美元）；日均交易額亦從7月的2.9萬億韓圜（約20億美元）增加到11月的14.9萬億韓圜（約101億美元）。

比特幣昨日曾報每枚96,082美元，而以太幣則報3,362美元。

此外，手持大量比特幣的美國上市企業軟件商微策略（MicroStrategy）計劃發行股票，以集資進一步增持比特幣。MicroStrategy早前披露，公司以接近上周紀錄高位的平均價追加購買5.61億美元的比特幣，這也是其連續第七周增持。不過，有交易員警告，由於比特幣和以太幣衍生品的未平倉頭寸大量到期，必須提防市場短期波動或擴大。