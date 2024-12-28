日股越4萬 5個月首見

憧憬企業合併 散戶蜂擁入市 日本股市於年底突然發力，日經平均指數昨日升713點或1.8%，收報40,281點，為自7月以來首次收高於4萬點關口之上。這輪升勢很大程度是受到當地散戶投資者的推動，因為此前兩大汽車行業巨頭合併消息刺激，令投資者憧憬未來有更多日本企業能夠整合，提升競爭力並釋放資產估值。展望明年，日本投資故事可能又會再度成為炒作主題，特別是散戶的入場，可以成為接替外資的牛市新動力。

大和證券資深策略師林健太郎表示，市場對日產及本田等國內公司最近的合併消息表示歡迎，亦強化了投資者對日本企業繼續提高股東回報的預期。綜觀市場反應，多數分析員都認同最近的升勢來自本地投資者入市炒作。不過，這輪升勢並不平均，因為以股價平均加權方式計算的日經平均指數昨日升幅達到1.8%，但以市值加權計算的東證指數升幅僅為1.26%，意味着炒作資金比較集中在大價股，符合散戶的一貫投資風格，在早期階段先買熱門股，後期才轉炒細價股。

個股方面，此前因為合併消息而暴漲的日產汽車回調7.82%。大型股普遍做好，UNIQLO母公司──迅銷升2.7%，資生堂升2.64%，東京電力升2.86%。

東京消費物價按年升3% 事實上，日股在今年7月升至高位後，表現一直較為平淡，最大原因在於外資開始獲利離場。根據日本傳媒整合的交易所數據，將股票現貨與股指期貨合計，海外投資者今年累計淨賣出日股的金額已達5萬億日圓。部分原因在於其他市場，包括美股等表現持續強勁，導致日股的投資故事相對之下較為遜色。

話雖如此，日本經濟基本面其實仍持續改善，具有指標作用的12月東京消費物價指數（CPI）按年升3%，增幅較11月高0.4個百分點；而11月全國零售銷售按年大增2.8%，顯著地高於市場預期的1.5%以及前值的1.3%，亦反映出日本正逐漸形成「物價通脹、薪酬上升、消費擴張」的正向循環。

另邊廂，日本政府亦加緊推動更多有利經濟的政策，包括將於明年初起擴大面向外國人的「創業簽證」，試圖吸引更多外資來日；而且日本新一個年度財政預算案達到破紀錄的115.54萬億日圓，已獲內閣批准。大規模的財政開支方案，料將有利於推動經濟增長。

Yen仍弱 高盛：買入時機 至於日圓方面，昨日未見有太大的波動，日圓兌每美元曾報157.51，每百日圓曾見4.9306港元，整體來看雖然有所反彈，但仍然在低位。高盛首席日本股票策略師Bruce Kirk表示，日圓兌美元目前的水平有利於海外重新買入，原因是匯率低水提供一個相對較佳的買入時機，消除了日後這些股票以美元計價貶值（即賺價蝕匯）的風險。該行對東證指數的一年預測目標為3,100點，意味着有大約一成的潛在上升空間。

日經平均指數年內表現