ASML：美國制裁見效 華晶片落後西方15年

人工智能（AI）的崛起，令晶片技術的戰略意義及地位愈來愈重要。荷蘭晶片設備製造商ASML行政總裁Christophe Fouquet表示，由於美國對中國禁止出口極紫外光（EUV）光刻設備，導致中國的晶片技術落後西方10至15年，更直言︰「這些措施（美國的制裁）確實展現效果」。

目前只有ASML掌握最先進的EUV光刻機生產技術，算是壟斷全球市場，該類光刻機是生產5納米以下先進製程工藝晶片必不可少的工具。Fouquet表示，即使ASML無法向中國供應最先進的EUV技術，但「中國晶片製造業仍在奮勇前進，在各環節都有一定基礎，持續自主發展」；不論是中國、美國或是其他政府，都會視ASML為一塊關鍵拼圖。

促美勿禁提供維修服務 對於近月屢次傳出美國要求禁止ASML為中國用戶提供維修服務，他指ASML希望可以管理公司在中國的機器，若中國公司開始自行維修設備，更可能出現資訊外洩情況，「希望（即將上任的）特朗普政府很快能明白當中的邏輯」。

另外，市場擔心AI數據中心投資熱潮過後，晶片產業會再次跌入衰退周期。不過，全球最大晶片測試機供應商Advantest行政總裁Doug Lefever表示，就算數據中心晶片需求放緩，對AI手機的需求，仍然能夠保護部分半導體產業免受衰退的影響。

Lefever表示，正在關注美國大型科技巨頭在AI方面支出放緩的迹象；指由於目前市場極度集中，所以數據中心建設放緩將對供應鏈產生巨大影響。他指出，雖然目前AI手機的增長比較緩慢，但市場正在等待能夠改變現狀的AI手機應用程式出現，為產業帶來新的動力。