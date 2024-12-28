華谷網絡建設 5G基站明年增至450萬座
全國工業和信息化工業會議近日在北京召開，會議指明年要推動訊息通訊業高質量發展，完善「雙千兆」網絡發展政策設施，試點部署萬兆光網，力爭累計建成5G基站450萬座以上；另要有序推進算力中心建設布局優化，加快網絡升級「聯算成網」，並推動5G演進和6G技術創新發展等。
該會議並強調，明年要培育壯大新興產業及未來產業，推動智能網聯汽車發展，擴大北斗應用規模；另因地制宜建設低空訊息基礎設施，制訂出台生物製造、量子產業、具身智能、原子紙製造等領域創新發展策略，推進服務型製造等新業態新模式發展，提升工業設計水平。
中電信萬國數據看俏
該行又稱，鐵塔方面，因自由現金流大幅高於分紅金額，認為其催化劑臨近，分紅提升潛力較大。同時，在明年第4季，存量鐵塔折舊即將完成，利潤有望大幅回升，股東回報可觀。數據中心方面，今年板塊雖有小幅估值修復，但該行表示，明年隨着人工智能（AI）推動，看好該板塊修復趨勢進一步加強。另外，快速交付工程能力、電力、區位匹配度或成為數據中心的核心競爭要素。
此外，國家網信辦舉報中心指，今年共受理處置違法違規網站平台518個，其中涉及仿冒教育部、財政部、人力資源和社會保障部等政府機關類網站平台279個，比重涉約53.86%。
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