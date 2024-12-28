華谷網絡建設 5G基站明年增至450萬座

全國工業和信息化工業會議近日在北京召開，會議指明年要推動訊息通訊業高質量發展，完善「雙千兆」網絡發展政策設施，試點部署萬兆光網，力爭累計建成5G基站450萬座以上；另要有序推進算力中心建設布局優化，加快網絡升級「聯算成網」，並推動5G演進和6G技術創新發展等。

該行又稱，鐵塔方面，因自由現金流大幅高於分紅金額，認為其催化劑臨近，分紅提升潛力較大。同時，在明年第4季，存量鐵塔折舊即將完成，利潤有望大幅回升，股東回報可觀。數據中心方面，今年板塊雖有小幅估值修復，但該行表示，明年隨着人工智能（AI）推動，看好該板塊修復趨勢進一步加強。另外，快速交付工程能力、電力、區位匹配度或成為數據中心的核心競爭要素。