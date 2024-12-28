美團獲批杜拜經營無人機業務
美團(03690)副總裁、美團機器人研究院理事長毛一年在出席2024美團機器人研究院學術年會上表示，近期美團無人機業務部首次在海外拿到無人機送貨許可證，地點在杜拜，標誌着美團無人機真正走向全球化營運。
投資多間機械人創新企業
他表示，美團無人機已經開通53條航線，完成超過40萬訂單，在即時零售和醫療配送等場景發揮作用；又稱美團積極投資機械人創新企業，目前已投資立鏢機器人、未來機器人、九識智慧、非夕機器人、銀河通用機器人、宇樹科技等機械人公司。
目前，該研究院已與全球20餘所高校的學者達成合作，相關研究獲ICRA、IROS、AAAI、ACL、ECCV等國際頂級學術會議收錄。
美團機器人研究院於2022年7月在深圳成立，主要依託美團生活服務豐富場景與數據積累，結合深圳及大灣區的科研優勢，開展面向機械人共性關鍵技術的研究開發，目的在於建設深圳新型研發機構標桿，在大灣區打造機械人技術「政產學研用」全方位結合的開放協同創新平台。
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