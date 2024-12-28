理想預告轉型AI公司 重返紅底股
「人形機械人」成為繼人工智能（AI）行業之後，當今科企爭相搶灘的市場。「造車新勢力」兼藍籌理想汽車(02015)創始人李想日前預告，公司未來將研製「人形機械人」，目標是將理想打造成一家AI企業，並且由車企行政總裁（CEO）轉做AI企業CEO。理想股價昨重返紅底股之列，抽升6.13%，收報100.4元，成交19.76億元。
拒推無人駕駛的士
李想在出席2024理想AI Talk活動時稱，年內公司投入研發的金額逾100億元人民幣，且有接近一半投放在AI。
他強調，汽車將會由工業時代的交通工具，進化為AI時代的空間機器人，理想未來一定會繼續發力AI，最終是通過集團載體，實現「通用人工智能」（AGI）。
同時，他對團隊的要求是，將大語言模型（LLM）的基座模型於未來幾年做到中國產業前3名。
不過，他補充，理想目前要先做好L4級自動駕駛車輛，估計需時3年；又指「目前的端到端技術只能解決L3級自動駕駛，肯定解決不了L4」，原因是要升級至L4，必須使用視覺語言行動模型（VLA）。
他提及，一旦實現L4級自動駕駛，家庭用車會變得更加便宜，成本變得更低，所以未來將有更多「上車一族」，同時理想不會涉足無人駕駛的士（Robotaxi）。
另邊廂，聯想集團(00992)發展AI的進程有所提速。於該企日前召開的2024聯想天禧生態夥伴大會，聯想在會上官宣與火山引擎合作，在豆包大模型「超強大腦」的幫助下，聯想AI桌面助手「如意」將從傳統系統工具助手蛻變為智能對話式綜合助手，持續提升用戶與PC系統交互的智能化體驗。
聯想飆9% 冠絕藍籌
此外，公司最新攜同20個共同發起單位，舉行中國軟體產業協會AI終端智能體創新專業委員會成立儀式。聯想昨成為升幅最大藍籌股，收升9.2%，報10.56元，成交金額20.5億元。
海外方面，南韓科技巨擘三星最新都在其智能眼鏡發展方面有突破。美國商標和專利局（USPTO）最新公示專利，指三星獲批一項智能眼鏡專利，概述了一種全新的揚聲器設計，可保護其免受電磁干擾。
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