理想預告轉型AI公司 重返紅底股

拒推無人駕駛的士 李想在出席2024理想AI Talk活動時稱，年內公司投入研發的金額逾100億元人民幣，且有接近一半投放在AI。

他強調，汽車將會由工業時代的交通工具，進化為AI時代的空間機器人，理想未來一定會繼續發力AI，最終是通過集團載體，實現「通用人工智能」（AGI）。

同時，他對團隊的要求是，將大語言模型（LLM）的基座模型於未來幾年做到中國產業前3名。

不過，他補充，理想目前要先做好L4級自動駕駛車輛，估計需時3年；又指「目前的端到端技術只能解決L3級自動駕駛，肯定解決不了L4」，原因是要升級至L4，必須使用視覺語言行動模型（VLA）。

他提及，一旦實現L4級自動駕駛，家庭用車會變得更加便宜，成本變得更低，所以未來將有更多「上車一族」，同時理想不會涉足無人駕駛的士（Robotaxi）。

聯想飆9% 冠絕藍籌 此外，公司最新攜同20個共同發起單位，舉行中國軟體產業協會AI終端智能體創新專業委員會成立儀式。聯想昨成為升幅最大藍籌股，收升9.2%，報10.56元，成交金額20.5億元。

海外方面，南韓科技巨擘三星最新都在其智能眼鏡發展方面有突破。美國商標和專利局（USPTO）最新公示專利，指三星獲批一項智能眼鏡專利，概述了一種全新的揚聲器設計，可保護其免受電磁干擾。