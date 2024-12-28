小米股價4載新高
市值8570億 料來年300億攻3大技術
港股昨日焦點非藍籌小米集團(01810)莫屬，股價見4年新高，一度飆6.71%，見34.95港元，與歷史高位35.9港元相差無幾，收報34.15港元，升4.27%，年內累漲1.18倍，單日成交90.46億港元，市值已升至8,570億港元。集造車及手機業務於一身的小米，除「食正」人工智能（AI）大洪流，總裁盧偉冰更指明年公司研發投入將增至300億元（人民幣•下同），較今年的240億元為多，將聚焦晶片、AI及操作系統的3大底層技術。
事實上，早前市傳內地知名AI初創企業DeepSeek的開源大模型DeepSeek-V2核心開發者羅福莉，將會加入小米，成為其AI實驗室大模型團隊一員。據悉，小米由2016年組建AI團隊以來，人手超過3,000人，技術研發能力涵蓋視覺、聲學、語音、自然語言處理（NLP）等範疇。
有信心全年交車達標
在汽車方面，小米今年的衝刺目標是13萬輛，盧指旗下新車發表230日，已經完成10萬輛的交付數目，因此非常有信心能夠達標。
此外，近期網絡流傳小米汽車第3款車型「諜照」，是與大型家用增程SUV（運動型多用途車）有關。從「諜照」來看，該款新車車身長度約5米、屬6座位設計、車身結構與「SU7」以及「YU7」不同，略帶運動風格。所謂「增程車」，意思是介乎純電動車和混合動力車之間的車型。
擬攻逾6000元手機市場
至於手機銷情，該企延續走向高端市場的方針，稱在每一個3至5年，目標是有逾1,000萬部的高端手機的淨增長。盧指小米時至今日已經企穩4,000至6,000元價位的高端市場，下一步是要突破6,000元以上價格。受惠小米15系列和K80系列熱銷，由已激活口徑來看，小米上月在內地市場銷量第一；與去年相比，今年小米高端手機銷量增長43%，企穩1,000萬部；並料今年計高端手機銷量超越1,200萬部，整體而言小米智能手機今年的全球出貨量預計可能按年上升2,350萬部。
除了智能手機領域，盧偉冰提及小米最新在智能音箱、智能門鎖及相機等類別亦已經取得市佔率首位，現時小米全球每月活躍用戶逾6.86億戶，米家手機應用程式（App）的每月活躍用戶數目逾一億戶，同時小米物聯網（IoT）已經連接的設備達8.6億部。
比亞迪限時減價促銷
內地電動車「一哥」比亞迪股份(01211)於年底又減價促銷，即日起至明年1月26日，兩款車型「宋Pro DM-i」及「秦Plus EV」售價低至9.98萬元，減幅分別為11.5%及9.1%，兩款車型的最高置換補貼分別有2.4萬元和2.5萬元。比亞迪昨微跌0.07%，報273.6港元。另公司公布，據中證監《上市公司監管指引第10號—市值管理》等相關規定，同意授權公司管理層制訂《市值管理制度》，並將根據深交所要求履行訊息披露義務。
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