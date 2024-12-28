小米股價4載新高

事實上，早前市傳內地知名AI初創企業DeepSeek的開源大模型DeepSeek-V2核心開發者羅福莉，將會加入小米，成為其AI實驗室大模型團隊一員。據悉，小米由2016年組建AI團隊以來，人手超過3,000人，技術研發能力涵蓋視覺、聲學、語音、自然語言處理（NLP）等範疇。

有信心全年交車達標 在汽車方面，小米今年的衝刺目標是13萬輛，盧指旗下新車發表230日，已經完成10萬輛的交付數目，因此非常有信心能夠達標。

此外，近期網絡流傳小米汽車第3款車型「諜照」，是與大型家用增程SUV（運動型多用途車）有關。從「諜照」來看，該款新車車身長度約5米、屬6座位設計、車身結構與「SU7」以及「YU7」不同，略帶運動風格。所謂「增程車」，意思是介乎純電動車和混合動力車之間的車型。

擬攻逾6000元手機市場 至於手機銷情，該企延續走向高端市場的方針，稱在每一個3至5年，目標是有逾1,000萬部的高端手機的淨增長。盧指小米時至今日已經企穩4,000至6,000元價位的高端市場，下一步是要突破6,000元以上價格。受惠小米15系列和K80系列熱銷，由已激活口徑來看，小米上月在內地市場銷量第一；與去年相比，今年小米高端手機銷量增長43%，企穩1,000萬部；並料今年計高端手機銷量超越1,200萬部，整體而言小米智能手機今年的全球出貨量預計可能按年上升2,350萬部。

除了智能手機領域，盧偉冰提及小米最新在智能音箱、智能門鎖及相機等類別亦已經取得市佔率首位，現時小米全球每月活躍用戶逾6.86億戶，米家手機應用程式（App）的每月活躍用戶數目逾一億戶，同時小米物聯網（IoT）已經連接的設備達8.6億部。

小米股價走勢