印度盧比又破底 韓圜近16年低

美匯指數昨日企穩在108樓上，美元強勢之下，一眾非美元貨幣繼續受壓。其中，印度盧比連日向下，昨日在亞洲時段曾跌逾0.6%，創近兩年來最大即市跌幅，兌每美元低見85.821，創歷史新低，延續尋底之旅。

分析指出，由於進口商、外國投資者和石油相關公司對美元的需求持續強勁，且市場對印度貿易逆差及經濟增長放緩感到憂慮，印度盧比仍面臨拋售壓力。市場觀望美國11月貿易帳初值數據，且預計新年長假前，交投會轉靜。

近期與印度盧比「鬥殘」的還有韓圜，迭創2009年3月全球金融危機後的新低，昨兌每美元跌破1,480，曾見1,487.17，每萬韓圜低見52.22港元。

星今年IPO僅4宗10載最少 經常被指表現跑贏香港的新加坡，原來都有弱的一面。據報今年新加坡的首次公開招股（IPO）宗數創逾10年低，僅錄得4宗新股上市，集資約3,100萬美元（約2.4億港元），不但跑輸香港，更被馬來西亞的46宗、印尼的39宗及泰國的28宗給比下去。

至於新加坡上市公司數目，亦由2013年高峰時782家，減至今年10月的617家，減少165家或21.1%，為2004年以來最少，事緣企業普遍選擇海外上市之餘，亦有不少企業除牌。

土耳其減息 泰成金磚夥伴國 國土面積逾九成處亞洲的土耳其，其中央銀行昨日宣布，將政策利率從50厘下調至47.5厘，這是土國近兩年來首次降息，目前當地通脹率仍高達雙位數，但該央行認為，通脹預期和物價有所改善。

此外，泰國外交部正式接受邀請，成為金磚夥伴國，形容是泰國未來成為金磚國家正式成員的重要一步，希望通過加強與金磚國家合作，為泰國經濟發展創造更多機遇，同時希望發揮橋樑作用，促進與發展中國家合作，支持多邊主義惠及更多發展中國家。

據報，印尼、馬來西亞、泰國、白俄羅斯、玻利維亞、古巴、哈薩克、烏玆別克、烏干達等9國將於明年1月1日正式成為金磚國家的夥伴國；新夥伴的加入標誌金磚國家內的合作達到新的水平，金磚機制的代表性進一步擴大，感召力和影響力更加彰顯，日益成為促進「全球南方」團結合作的重要平台。