廣東電價降 大摩：煤電廠盈利恐更弱

繼江蘇省宣布明年降電價後，廣東省亦公布2025年度電力市場交易結果，平均電價每兆瓦時減少7.4分人民幣，按年下降約16%，略低於預期。投行摩根士丹利預期，這或會令煤電企業盈利能力變得更加脆弱。

大和發表的研究報告指出，廣東省公布明年長期電價結果，平均電價較當地標桿電價折讓13.5%，雖然市場此前已有大量負面預期，但結果很可能與市場預期相差甚遠，而且對當地煤電廠而言，前景不容樂觀，因為大規模的電價下調或會抵銷明年的所有單位利潤。該行預期，中廣核明年每股盈利亦會受到影響，料將下跌3.8%至8.9分人民幣，意味股息率約3.4厘。然而，與中國10年期國債孳息率之間的差距，加上電價結果不確定性移除，對部分長期基金來說或仍有一定的吸引力。

鐵礦石來年最悲睇80美元 另一方面，由於全球經濟增長前景未明，尤其是全球鋼鐵消費大國的中國需求放緩，市場普遍認為，明年鐵礦石的年均價格預計將低於每噸100美元，按年進一步下跌，其中最樂觀的年均價格預測為每噸100美元，最悲觀睇80美元。昨日收市內地鐵礦石主力合約價格下跌2.63%。

此外，數據公司Kpler公布，中國今年從美國進口的原油量減少46%至8,190萬桶，主要是受到中國經濟疲弱，以及中國轉為增加從伊朗及俄羅斯進口原油等因素所影響。以今年數據分析，中國是美國原油第6大買家，去年則排名第2位。