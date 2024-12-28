上海兩收息ETF月吸近百億歷來最勁

內地實業「難撈」，資金亦專心求安穩，流入債市收息避險。10年期及30年期國債孳息率分別跌至1.701厘及1.947厘，30年國債期貨價格漲1.2%。外媒統計則顯示，上海兩隻主打收息的交易所買賣基金（ETF）本月資金淨流入規模直逼100億元（人民幣‧下同），為有紀錄以來最勁。

兩隻基金均為華泰柏瑞發行，其中上證紅利（股息）ETF本月迄今錄得資金淨流入約50億元，中證紅利低波動ETF亦吸資44億元，亦勢是各自最強單月吸資金額。儘管昨日也有經港股通投資高息股的同類產品跌停板，國信證券分析，險資通常重倉買債券，但由於孳息率愈來愈低，理應會加碼投資股息回報率及股本回報率（ROE）高的股份。

中國人民銀行昨日進行1,078億元的7天期逆回購操作，中標利率維持1.5厘，扣除到期的淨投放62億元，但連同本月其他逆回購和中期借貸便利（MLF）的操作，單月淨回籠資金7,982億元。

滬綜守3400 人民幣續軟 A股方面，儘管小型股續回升，3大指數卻升市乏力，滬綜指收市僅升0.06%，險守3,400點：深成指及深圳創業板指數更分別跌0.13%及0.22%，收報10,659點及2,204點。滬深兩市總成交額約1.43萬億元。全周計，滬綜指及深成指分別回升0.95%及0.13%，但創業板續跌0.22%，連跌3周。

國家外匯管理局上周公布銀行代客涉外收付款數據，證券投資出現457億美元的收款逆差，比10月的258億美元顯著擴大，惹人關注特朗普上場令資金加速流出內地股債市場。事實上，中美兩國息差高企亦使離岸人民幣兌每美元昨日跌至7.3099，每百港元高見94.18元人民幣。

該局昨日卻才回顧今年首3季來華證券投資淨流入931億美元，連續4季保持淨流入，指外資配置人民幣資產增多；但資本帳逆差僅一億美元，且由於貨物貿易順差高達5,183億美元，經常帳戶順差達2,413億美元。副局長李斌稱，中國經濟「長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，將繼續為國際收支保持基本平衡提供堅實支撐」。

上交所及深交所則宣布明年免徵多種費用，如上市公司的上市初費和上市年費。深交所稱，這是要進一步激發市場活力，提升服務實體經濟質效。