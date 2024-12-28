華首11月工業利潤挫4.7%

上月跌幅縮仍遜預期 汽車製造顯著惡化 中國製造業與科技實力有共目睹，可惜近年持續苦於內需不足導致的產能過剩，賺錢能力愈發惹憂。國家統計局公布，今年首11個月規模以上工業企業利潤按年跌4.7%，跌幅比首10個月再擴大0.4個百分點，汽車製造盈利能力顯著惡化。單計11月雖按年跌幅縮至7.3%，但也是連跌4個月，差過市場預期。

上月的工業數據無疑略有改善，如首11個月製造業工業企業的營業收入利潤率為4.54%，比首10個月提高0.24個百分點，但對比去年同期的4.91%仍是欠佳，對比中美貿易戰爆發前2017年同期的6.21%就差得更遠；11月底產成品存貨周轉天數最新為22.1天，按月略跌，按年持平，跟7年前的15.2天差異仍非常明顯，應收帳款平均回收期為68.3天，按年長3.9天，而2017年11月底僅40.2天。

另外，民營工業企業首11個月的營業收入利潤率仍只有4.3%，按年縮0.28個百分點，廣大企業的經營壓力可見一斑。國有控股工業企業同期營業收入利潤率為6.1%，按年縮0.67個百分點，跟財政部另外公布的全國國有及國有控股企業經濟運行數據匹配——首11個月利潤按年跌0.1%。

深圳消費升幅勝廣京滬 跟本港一河之隔的中國高新科技重鎮深圳亦見工業數據降溫，首11個月規模以上工業增加值的按年升幅為9.3%，增幅比首10個月的9.8%進一步放緩；首11個月固定資產投資額按年增幅亦由首10個月的3.3%縮至2.1%，屬於其中一部分的基建卻見增幅擴大至4%。

然而，深圳上月消費相當亮眼，首11個月社會消費品零售總額（包括購物及餐飲）為9,682.86億元（人民幣‧下同），按年升1.5%，增長較首10個月的1%顯著，跑贏其他一線城市「九條街」。單計11月，深圳消費按年升約6%，反觀廣州跌約1.6%，北京和上海更瀉逾一成。

滙豐環球研究指，上月內地經濟數據大多差過預期，「以舊換新」不足以扭轉消費放緩，但相信明年會有更積極的經濟刺激政策，加上流動資金充裕、盈利可能從低基數改善，預期內地股市有望升12至18%。

野村對發特別國債有保留 不過，野村證券就外媒周二報道內地來年發行3萬億元特別國債的態度有保留，指就算規模超預期，現時一些綠色產業供應過剩，擲一萬億元特別國債的資金去發展「新質生產力」反而有機會幫倒忙。

國統局工業司統計師于衞寧稱，上月工業利潤跌少截，一大原因是消費品製造業利潤按年升逾兩成，其背後是宏觀刺激政策見效和出口持續增加，大規模設備更新令專用製造設備製造業多賺36.7%，並強調製造業高端化、智能化、綠色化相關行業的利潤上月快速增長。

然而，對比首11個月及首10個月的工業利潤跌幅，一些佔比頗大的製造業仍陷困，其中汽車由3.2%擴大至7.3%。乘聯會亦指，內地汽車業首11個月利潤率平均只有4.4%，按年縮0.6個百分點，亦指利潤總額按年跌7.3%。

內地製造業今年利潤按年增長 一線城市經濟表現