健康之路暗盤飆逾兩成
新股趕尾班車，下周一掛牌的3隻新股，上市前暗盤表現各異。當中，以內地數碼醫療平台健康之路(02587)跑出，在3大暗盤交易場收市升幅均超過兩成，在耀才暗盤交易市場收報9.7元，升24.35%，每手帳面獲利950元。
健康之路以招股價下限7.8元定價，在輝立及富途暗盤分別收升23.33%及23.71%，料每手分別帳賺910元及925元。
同樣以招股價下限30.86元定價的氮化鎵功率半導體公司英諾賽科(02577)，在富途暗盤收報31.3元，揚1.42%，料每手帳面賺44元，在耀才及輝立暗盤分別收升31.1元及31.15元，料每手分別帳面獲利24元及29元。
內地人工智能醫療保健公司訊飛醫療科技(02506)表現較弱，在耀才暗盤收報82元，較招股價82.8元跌0.96%，每手帳蝕40元，在輝立及富途暗盤分別收升4.58%及2.95%，料每手帳賺190元及122.5元。
至於昨日首掛的內地智能駕駛公司佑駕創新(02431)，收市報19元，較招股價17元，揚14.11%，料每手帳面獲利340元。
一個月拆息連揚8日
另外，受年結資金需求上升影響，港元銀行同業拆息（HIBOR）普遍上揚，與樓按相關的一個月拆息報4.58厘，升4.48點子，連升8日，並是10月8日後最高。隔夜拆息升70.04點子，報5.17厘；一星期拆息報5.53厘，漲65.3點子。不過，中長期拆息微跌，3個月拆息跌0.02點子，報4.35厘；6個月拆息跌0.07點子，報4.18厘。
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