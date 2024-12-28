恒指周升369點 北水7日掃股426億
港股聖誕假後復市缺乏方向，恒生指數昨日反覆向下，收市微跌7點或0.04%，全日高位波幅僅174點，成交金額1,396.87億元。南下「北水」淨流入84.93億元，連續7日錄得淨買入，累計規模高達426.44億元。
恒指低開14點，早段最多升86點，全日於兩萬點水平窄幅上落，收市報20,090點。國企指數升一點或0.02%，收報7,305點；科技指數升30點或0.69%，收報4,538點。總結全周，恒指轉升369點或1.87%，國指及科指亦分別回升2.26%及2.12%。
微盟主要股東高位減持
然而，要留意的是，原來微盟近期股價急飆，造就主要股東沽貨套現的機會。微盟昨日披露，主要股東孫濤勇（主席）、方桐舒及游鳳椿分別於本月20日、23日及27日，減持公司股份合共8,600萬股、1,300萬股及2,459.3萬股，持股量分別降至7.15%、0.16%及1.26%，即3人合共的持股量由12.24%降至8.57%。3人已承諾，昨起的12個月內不再減持公司股份。
若按昨日權益披露的資料顯示，3人於上述3個交易日減持行動的每股均價介乎2.3342至3.0863元，估計合共套現近3.2億元。
另一「微信送禮概念股」有贊(08083)，聯交所資料顯示，主要股東左淩燁在23日減持有贊8,245.6萬股，每股均價0.1316元，套現1,085.12萬元，持股由5.21%降至4.96%，由於不足5%，以後再減持也不用披露。有贊昨日瀉9.8%，收報0.138元。
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