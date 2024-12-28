恒指周升369點 北水7日掃股426億

恒指低開14點，早段最多升86點，全日於兩萬點水平窄幅上落，收市報20,090點。國企指數升一點或0.02%，收報7,305點；科技指數升30點或0.69%，收報4,538點。總結全周，恒指轉升369點或1.87%，國指及科指亦分別回升2.26%及2.12%。

微盟主要股東高位減持

然而，要留意的是，原來微盟近期股價急飆，造就主要股東沽貨套現的機會。微盟昨日披露，主要股東孫濤勇（主席）、方桐舒及游鳳椿分別於本月20日、23日及27日，減持公司股份合共8,600萬股、1,300萬股及2,459.3萬股，持股量分別降至7.15%、0.16%及1.26%，即3人合共的持股量由12.24%降至8.57%。3人已承諾，昨起的12個月內不再減持公司股份。