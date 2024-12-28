天璽•海四房3378萬標售
臨海豪宅不乏捧場客，新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，昨日通過招標售出第3座8樓A室，實用面積1,126方呎，屬四房一套連私人電梯大堂間隔，成交價3,378萬元，呎價為30,000元。項目至今累售約63伙，總成交金額逾40億元。
同系的沙田瓏珀山，自以現樓發售後累售100伙，套現近21.4億元。包括昨日招標售出King Tower 2的16樓A室，實用面積1,061方呎，三房連書房間隔，成交價1,914.54萬元，呎價約18,045元。
維港滙系列4宗棄單
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，連沽兩伙一房單位，共涉962.43萬元。當中，22樓F室，實用面積266方呎，以486.3萬元沽出，呎價約18,282元。
此外，一手市場近日頻頻出現交易告吹。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，最新連錄4宗終止交易個案，涉及總成交金額逾6,909.31萬元。恒地的旺角利奧坊‧凱岸，亦有特色戶出現同類情況。
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