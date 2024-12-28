新盤焦點 ：連方II大手客連購4伙一房

撤辣後投資者入市成本減輕，新盤市場不時錄得大手交投。萬科香港發展的長沙灣連方II，新近獲同一組大手客掃入4伙一房單位，共涉資3,025.7萬元。據項目成交紀錄冊，上述單位實用面積為280方呎及282方呎，成交價介乎735.4萬至797.1萬元。包括18樓N5室，實用面積282方呎，成交價750.5萬元，呎價約26,613元。該期數項目於今年3月開售，迄今累售約148伙，套現逾12.8億元。

名鑽賣1992萬破頂 同時，中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，昨日亦出現「一客兩食」個案。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目最新獲投資客以2,274.1萬元購入兩伙，包括2座45樓C室，實用面積850方呎，屬套三房連工作間設計，成交價1,743.8萬元，呎價約20,515元。項目至今累售1,270伙，佔全盤1,335伙逾95%。

市區單幢盤則錄高價承接，由益兆集團控股發展的何文田名鑽，昨日售出15樓C室，實用面積819方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價1,992.3萬元及呎價約24,326元，均屬項目最高。