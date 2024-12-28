租金回落 代理撐明年升半成

今年租金及樓價走勢背道而馳，根據差餉物業估價署資料，雖然11月私人住宅租金指數按月下跌約0.36%至193.1點，連挫兩個月，但首11個月仍累升約3.82%，走勢跑贏樓價。地產代理預期，明年租金繼續向上。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去暑假學生租賃旺季已過，加上聖誕及臨近新年屬傳統淡季，租賃成交下跌令租金從高位微調，但政府搶人才政策不變，為租賃市場帶來支持，料明年租金可升約5%。

3台灣空姐租藍天海岸 事實上，各區租務市場交投持續。該行曹嘉華指，臨近年底，本月東涌區仍錄約90宗租務成交，包括藍天海岸5座中層A室，實用面積約771方呎，套三房間隔，減租300元，吸引3名台灣空姐承租，成交月租2.25萬元，呎租約29.2元。

市區半新盤迷你單位租盤受追捧。中原施蒂文表示，其中HENLEY PARK第1A座高層H室，實用面積約250方呎，開放式設計，以每月約1.55萬元租出，呎租約62元。據了解，同區屋苑12月暫錄逾80宗租賃成交。

該行蘇俊偉指出，西營盤翰林峰1座高層D室，實用面積約219方呎，同屬開放式間隔，每月叫租1.85萬元，減租500元，以1.75萬元租出，呎租約79.9元。