二手單日10宗損手 愉景新城輸150萬

二手樓市蝕讓成風，昨單日再現至少10宗，臨近年底更多大型屋苑錄損手成交。荃灣愉景新城兩房單位劈價至572.8萬元售出，原業主持貨約5年，帳面虧蝕約150萬元離場。

美聯鍾家豪表示，上述為9座高層B室，實用面積約477方呎，叫價630萬元，放盤約10日，外區上車客聖誕假期間晚上到機場接機，待業主外遊返港後即場簽約購入，獲減價57.2萬元，呎價約12,008元。原業主於2019年以723萬元買入，物業帳面貶值約20.8%。

牛頭角淘大花園12月錄約6宗買賣。中原陳允中稱，該盤R座低層5室兩房戶，實用面積約460方呎，叫價530萬元，議價後以513萬元易手，呎價約11,152元，原業主持貨逾7年，帳面蝕64.8萬元。

峻巒三房帳貶四成 半新盤樓價跌幅最顯著。該行林頌宜稱，元朗錦田北峻巒第1A期9B座高層A室三房單位，實用面積約644方呎，減價至622萬元沽出，呎價約9,658元。原業主於2018年11月一手買入，約6年帳面蝕431萬元，貶值約40.9%。資料顯示，筲箕灣柏匯中層單位，以328萬元登記售出，樓價約6年帳面貶值約39.8%。

大埔白石角屋苑再增損手成交。美聯黃國輝指，雲滙2座中層B6室，實用面積約454方呎，議價後以585萬元沽出，呎價約12,885元，約4年帳面蝕179萬元。

元朗單幢樓183萬沽 私人住宅單幢樓跌穿「兩球」賣公屋價。中原王勤學表示，元朗喜利大廈低層L室，實用面積約226方呎，減價16萬元，以183萬元售，呎價約8,097元，約7年帳面蝕55萬元或約23.1%。祥益古文彬指，屯門金寶大廈中層G室，區外上車客以255萬元購入，呎價約8,279元，約7年帳蝕57萬元。

樓市氣氛回落，利嘉閣表示，50個指標屋苑今明兩日錄1,005組客預約睇樓，按周少約4.3%，連跌7星期，創18周新低。