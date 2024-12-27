新盤消息：滙都II單日連沽4伙
新盤市場未有大型銷售活動，近日交投氣氛較為平淡，過去兩日假期市場錄約22宗一手成交，以細價上車項目為主。其中，泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都系列於聖誕節當日沽出4伙，套現1,784.54萬元。
資料顯示，去年聖誕假期長達4天，期內新盤買賣只有約20宗，而今年只有兩天假期，成交量已超越去年全個假期水平。
凱和山兩天套2294萬
期內一手買賣由新界西北項目主導，上述滙都系列日前錄得的成交，均為滙都II的兩房戶，實用面積431至450方呎，售價由423.82萬至464萬元，呎價約9,834至10,311元。
過去兩日交投最活躍新盤，為路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，兩日錄5宗成交，套現逾2,294.2萬元。其中一宗於昨日售出，單位為3座6樓C室，實用面積478方呎，兩房間隔，成交價逾487萬元，呎價約10,190元。
另新鴻基地產(00016)旗下同區兆康NOVO LAND第3B期，於兩日假期沽兩伙，包括昨日售出的Fiskars第2B座25樓B室，實用面積430方呎，成交價548.25萬元，呎價約12,750元。
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