租賃續旺：希爾頓中心呎租56.5元

租賃市場強勢持續，私宅租金再有突破，沙田希爾頓中心一房靚裝單位，成交呎租約56.5元，創屋苑近年新高。

美聯劉浩正表示，上述單位為A座低層5室，實用面積約274方呎，業主斥資數十萬元裝修單位，放租僅兩日，即獲區內醫護人員租客以月租1.55萬元零議價承租，呎租為近年高位。他補充，雖踏入12月傳統租務淡季，但沙田市中心屋苑本月仍錄超過50宗租賃成交。

同區指標上車屋苑沙田第一城租務交投有穩定表現，世紀21奇豐吳元利稱，屋苑28座中層D室，實用面積約688方呎，三房間隔，放租10日減租約2,000元，以月租2.4萬元租出，呎租約34.9元。

此外，祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居5座中層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，成交月租約1.1萬元，呎租約24.7元。

宇晴軒3.75萬速獲承租 市區租盤火速被消化，香港置業謝啟源表示，長沙灣宇晴軒3座高層C及D室，實用面積約921方呎，套三房連工人房間隔，每月叫租3.9萬元，放租僅兩日即減至3.75萬元租出，呎租約40.7元。

美聯鄭琨稱，西灣河逸濤灣春瑤軒中低層B室，實用面積約549方呎，兩房間隔，近期以月租約2.5萬元放租，輕微議價後以2.43萬元獲承租，呎租約44.3元。