二手樓聖誕交投冷清

迎海兩年輸153萬 麗港城高位冧價29% 聖誕假期間二手交投「結冰」，其中10大藍籌屋苑過去兩日買賣冷清，茶果嶺麗港城兩房單位劈價後，僅以525萬元售出，比高峰期樓價急瀉約29%。業主開始愈賣愈急，持貨兩年或以內蝕讓個案增多，馬鞍山迎海兩房單位，持貨兩年多即以672萬元轉手，期內帳面虧蝕153萬元。

10大屋苑兩日僅一成交 受市民外遊影響，二手樓市氣氛轉淡，10大屋苑過去兩日只錄一宗買賣。美林物業陳松林稱，單位為麗港城10座中層B室，實用面積約517方呎，可望海景，9月叫價610萬元，累減85萬元售出，呎價約10,155元。資料顯示，同座中低層同室單位，於2020年期間曾以740萬元登記售出。

部分二手業主持貨心態轉弱，年底前加快止蝕離場。美聯楊震霆稱，迎海1座中低層G室，實用面積約512方呎，原先叫價818萬元已屬「蝕本價」，市場放盤約半年，累減146萬元，獲外區換樓客購入，呎價約13,125元。原業主2022年8月以825萬元購入，帳面貶值約18.5%。

逸瓏灣8兩房傳跌穿8球 供應重災區大埔白石角二手屋苑情況相若。市場消息透露，逸瓏灣8第3C座中層F室，實用面積約595方呎，市傳僅以766.8萬元售出，兩房戶做價跌穿「8球」，呎價約12,887元。單位於2022年以逾1,060萬元購入，帳面跌價近300萬元，或約27.9%。

消息指，同區University Hill第2A期5A座低層B8室，實用面積約405方呎，兩房間隔，市傳成交價595萬元，呎價約14,691元，原業主持貨僅約一年半，物業帳面貶值約16.8%。

即使港鐵上蓋二手屋苑，亦有業主加快沽貨蝕讓。中原邱皓文表示，大圍柏傲莊I第3A座低層E室，實用面積約358方呎，叫價750萬元，減價至738萬元沽出，呎價約20,615元，原業主持貨不足兩年，帳面蝕38.3萬元。

屯門二手樓近日都錄得多宗「蟹貨」成交。祥益林家倫指出，邁亞美海灣3座中層D室兩房單位，實用面積約473方呎，累減20萬元，成交價430萬，呎價約9,091元，原業主於2021年以約560萬元購入，持貨約3年多帳面虧損約130萬元。

該行黃慶德稱，同區新屯門中心1座中層E室三房單位，放盤約一星期，減價至488萬元成交，呎價約8,174元，較2017年購入價帳面再低約兩萬元。

二手市場最新蝕讓個案