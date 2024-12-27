●豪宅市場錄勁蝕個案。市場消息透露，紅磡何文田山畔2座一個單位，實用面積約1,255方呎，市傳以2,220萬元連車位售出，呎價約17,689元，單位及車位同於2016年以逾3,580萬元購入，當時呎價逾2.86萬元，約8年帳面跌價逾1,360萬元，或約38.2%。