簡訊一覽
●利嘉閣黃肇雯表示，天水圍居屋天盛苑B座低層14室，實用面積約433方呎，原業主退休，計劃回內地居住，11月底於未補價第二市場叫價300萬元放售，減價44萬元，外區綠表客以256萬元承接，呎價約5,912元。
●豪宅市場錄勁蝕個案。市場消息透露，紅磡何文田山畔2座一個單位，實用面積約1,255方呎，市傳以2,220萬元連車位售出，呎價約17,689元，單位及車位同於2016年以逾3,580萬元購入，當時呎價逾2.86萬元，約8年帳面跌價逾1,360萬元，或約38.2%。
●內媒報道指，小米集團(01810)正建立由逾萬張圖像處理器（GPU）晶片組成的大模型系統，團隊成立時已經配備6,500張GPU晶片，現時由集團董事長雷軍領導，並已實行數月時間。
●南韓最大零售商E-Mart將與阿里巴巴(09988)成立合資公司，雙方將旗下南韓電商業務Gmarket及AliExpress合併，以在當地共同開展電商業務，惟有關交易仍有待相關機構批准。若事成，雙方將各持有新合資公司50%股權，有傳新合資企估值約40億美元（約312億港元）。
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