CFA研究：AI助提升退休金管理效率

人工智能（AI）對各個行業的影響不容忽視。在投資界，許多金融分析員、基金經理已經開始用上AI工具作為輔助，成效甚為顯著。特許金融分析師（CFA）協會發布一項新研究《人工智能時代下的退休金》，發現AI能夠提升退休金的治理與投資者體驗。

提供預測分析及假設 研究包括來自澳洲、日本、英國和美國市場的案例研究和專家訪談，發現AI技術的整合，可以使退休金受託人和受益人做出更明智的決策。CFA協會歐洲、中東和非洲地區倡導部主管Olivier Fines表示：「AI的優勢不僅是提高營運效率，從新成員的入職到帳戶管理、計劃治理、投資管理和提取策略，AI和機器學習在解決退休金行業面臨的關鍵問題上可以發揮正面作用。」

CFA協會的研究指出，AI能夠改善退休規劃的個人化程度、效率與準確性；提升成員參與度與理財能力；改良退休計劃治理、投資管理，並提供預測分析與精算假設等。

非取代人類作出決策 Fines表示，未來與AI技術提供商和監管機構緊密合作將會非常重要，因為確保工作流程考慮到各個退休計劃的具體情況，並且尊重不同基金營運模式、受託責任和所適用的監管框架。他又表示︰「我們認為AI應該協助，而不是取代人類作出決策，而業界亦需要清晰的目標和基準來評估模型有效性。」