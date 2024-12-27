未來10年料僅5%工作被AI取代

人工智能（AI）到底能否取代人類工作？這是所有人都關心的問題。儘管自ChatGPT面世以來，AI大模型的能力已經得到驗證，對於這項技術的長遠前景，卻依然有不少人抱持懷疑態度，甚至擔心市場過度炒作。

諾獎得主憂浪費大量投資 不久前才拿下2024年諾貝爾經濟學獎的麻省理工學院（MIT）應用經濟學教授阿西莫格魯（Daron Acemoglu）表示，根據他的計算，未來10年只有約5%的工作會被AI取代（或者得顯著的幫助），這意味着大量AI投資將會浪費。

阿西莫格魯曾發表工作論文，指出AI對經濟增長的幫助可能被嚴重高估，甚至得出AI帶來的效益只有全球經濟規模不足1%（在最差情況下）驚人結論。與此同時，包括微軟（Mircrosoft）、亞馬遜、Meta在內的科技巨頭正在不斷投入以10億為單位的美元去發展AI技術，這些投入最終能否化為收入，將會是一大問號。

他設想未來幾年AI故事的3種發展方式︰第一種是最好的結果，即市場對AI炒作開始慢慢降溫，並專注投資於適度使用新技術的情景，未來將某些個別領域利用AI改善生產力。

而第二種結果，是AI炒作再持續一年左右，其後泡沫爆破，導致科技股崩盤，令無數投資者、專家對這項技術的幻想破滅，迎來一輪「AI寒冬」。第三種則是最差的結果，即AI狂熱持續一段相當長的時間，企業投入了數千億美元研發，但「最終不知道AI可以用來做甚麼」，企業為節省成本而大舉裁員改用AI，最終卻因為技術的失敗，爭先恐後地試圖重新僱用工人。

阿西莫格魯認為，最有可能的結果是第二種和第三種情況的某種組合。他說，在許多企業與機構內部，管理層因為太擔心錯過AI浪潮而過度炒作。「當炒作已經相當狂熱時，泡沫爆破不太可能是溫和的。」