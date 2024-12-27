ASIC市場望每年增34％ 博通值得關注

英偉達（Nvidia）成為人工智能（AI）股王之後，許多投資者亦正在半導體產業尋找下一隻能夠媲美英偉達的「大牛股」。摩根士丹利認為，其中一個可以關注的細分領域乃是「特定用途積體電路（ASIC）」主題，近期股價飆升的博通（Broadcom）亦是獲看好的ASIC概念股，其他類似的供應鏈夥伴包括世芯電子和Socionext、Cadence等等。

針對特定模型設計 ASIC有別於通用的中央處理器（CPU）、圖像處理器（GPU）晶片，ASIC晶片是專門為特定用途而客製化設計的晶片，在AI模型的訓練中，理論上可以針對某類模型而特別設計一款ASIC，以實現更高的運算效率、減少能耗。摩根士丹利認為，ASIC靠着這種「針對性」的優勢，可望逐步從英偉達GPU手中爭取更多市場份額。

大摩預計，與AI相關的ASIC市場規模將從2024年的120億美元（約936億港元）增長至2027年的300億美元（約2,340億港元），年複合成長率達到34%。不過，ASIC崛起並不代表GPU衰退。相反，這兩種技術將長期共存，為不同需求情境提供最佳解決方案。

相關產品性價比高 儘管英偉達的AI GPU效能卓越，但大摩指出，雲端服務供應商如亞馬遜和微軟，仍在積極推動ASIC設計，這背後的驅動力主要有兩個。首先，是提升內部競爭力，透過開發自訂ASIC晶片，可以更有效率地滿足其內部AI推理和訓練需求。其次，是更好的性價比。

大摩的報告指出，雖然英偉達的GPU具備強大的運算效能，但其硬體價格高昂，特別是在AI訓練過程中。相比之下，ASIC的單位成本較低，尤其是在大規模使用後。例如，亞馬遜的Trainium晶片在推理任務中比英偉達的H100 GPU便宜約30至40%

最後，雖然英偉達的GPU仍是大多數軟件公司的首選，但未來幾年內，隨着ASIC的設計日益成熟，這些雲端巨頭可能透過自研ASIC在採購談判中獲得更大話語權。