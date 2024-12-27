雲端運算去年貢獻全球經濟逾7.8萬億

亞馬遜旗下雲服務公司Amazon Web Services（AWS）與電信諮詢服務（Telecom Advisory Services）近日發布3項新研究，評估雲端運算的經濟影響力、人工智能（AI）的採用方式以及使用雲端運算提升的能源生產力。

估7載產值逾93萬億 研究結果顯示，2023年雲端運算技術對全球本地生產總值（GDP）的整體貢獻超過一萬億美元（逾7.8萬億港元），由雲端支援的AI則為GDP貢獻逾980億美元。

對於及後的發展，其中一項研究預測在2024至2030年間，採用雲端所產生的全球GDP將突破12萬億美元（約93.6萬億港元），而由雲端支援的AI將額外貢獻1.5萬億美元。

從各個區域來看，研究結果顯示，2023年雲端運算在美國和加拿大創造逾4,340億美元GDP，其中560億美元來自由雲端支援的AI。歐洲國家有逾3,210億美元GDP來自雲端運算，而由雲端支援的AI貢獻了其中的300億美元。亞太國家則分別有逾1,520億美元GDP來自雲端運算，以及有逾70億美元來自雲端支援的AI。

未來6年，使用雲端運算和AI預計為全球帶來更加可觀的經濟效益。到2030年，採用雲端預計將為美國和加拿大創造逾5.6萬億美元GDP，其中8,420億美元將來自雲端支援的AI。在歐洲國家，這兩項數據約為2.7萬億美元和4,340億美元。在亞太地區，採用雲端有望產生逾2.7萬億美元GDP，其中由雲端支援的AI將貢獻逾2,020億美元。