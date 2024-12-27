大行群起唱好英偉達 最牛睇175美元

股王英偉達（Nvidia）是2024年人工智能（AI）最大受惠者，展望明年，多數分析師都繼續看好該公司的前景，預期在Blackwell架構AI伺服器晶片的帶動下，業務可望穩健增長，股價似乎仍然有不少的上升空間。投資研究公司CFRA股票分析師Angelo Zino表示，在上季業績公布後，對英偉達數據中心業務增長維持下去愈來愈有信心。

CFRA在一份報告中，給予英偉達165美元的一年目標價及「買入」評級，並指受惠於生成式AI和大型語言模型（LLM）的投資趨勢，這些AI相關的需求將使得Blackwell產品在明年繼續供不應求。報告又指出，英偉達的客戶觸及率在企業範圍正在擴大，而且「主權AI」（即各地政府為保障數據安全而選擇在本地建設AI設施）也繼續表現良好。CFRA預測，英偉達於截至2026年1月的財政年度，全年總收入增長43%；2027財年則增長20%。

另一投資研究機構Argus同樣看好英偉達的AI需求，該行分析員Jim Kelleher更給予英偉達175美元的目標價，評級同樣為「買入」。他提到，英偉達重新設計了Blackwell圖像處理器（GPU）晶片的封裝，以提高生產能力，預期接下來數月相關產品的產能會持續攀升。

晨星擔心不確定因素大 至於晨星（Morningstar）分析師Brian Colello雖然同樣看好，但在不確定性方面評予「極高」，因為AI領域「既神秘又迅速發展」，同時英偉達業務有着極高的經營利潤率，因此任何收入的上升或下降都會對其現金流產生巨大影響。