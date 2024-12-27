AI股尋寶 吼軟件服務企

2034年商機望28萬億 專家籲關注5大特點 對人工智能（AI）的炒作是最近兩年美股主要上升動力之一，而剛好站上AI風口的無廠半導體公司英偉達（Nvidia），更乘勢超越蘋果公司（Apple Inc.）、微軟（Microsoft）等成名多年的科技巨頭，一度登上全球市值最大上市公司寶座，市值一度突破3.7萬億美元（逾29萬億港元）。隨着AI發展更進一步，相關技術應用將開始變現，最終進入全新階段。投資者要關注的不再是上游半導體產業，而是要放眼能夠把AI技術應用轉化為銷售收入的軟件服務公司。有研究亦估計，到2034年，全球AI市場規模將達到36,804.7億美元（約28.7萬億港元）。

市場研究公司Precedence Research估計，由2024至2034年，全球AI市場規模將以19.1%的年複合增長率持續成長。單計美國，2024年AI市場規模已達到1,460.9億美元，到2034年料將達到8,514.6億美元。事實上，一眾美國大型科技企業亦是引領AI熱潮的領頭羊，在新一輪技術革命中成為最大贏家。其中，英偉達充當把晶片賣給AI淘金者的「賣鏟人」，成功登頂全球股王。

靠着圖像處理器（GPU）晶片在AI運算方面得天獨厚的優勢，英偉達幾乎壟斷所有AI數據中心都要用到其先進的AI GPU晶片。雖然多數分析員繼續看好英偉達未來的數據中心收入，料仍有不俗的增長空間，但相比起超高估值的英偉達，轉而尋找其他被低估的投資機遇，似乎才是更好的策略。

富蘭克林股票團隊首席投資總監Jonathan Curtis相信，目前股市依然未完全反映AI潛力，因此仍有許多未受重視的投資機會。隨着AI技術發展更成熟，相關應用才是下一階段的重點。

支援客服 減成本增效率 對於一家能夠利用AI軟件「吸金」的企業，他認為有以下的特點︰首先是有着獨特的數據庫；能持續獲取有價值的獨特數據；有能力利用這些數據建立AI模型；在財務上能持續滿足AI運算需求的投入；有方法把AI賦能的價值出售予客戶。在他的眼中，AI最終會「影響所有領域」，幾乎任何產業都可以用AI技術提升生產力。

AI技術可以幫助企業減少成本，同時提升效率。易方資本投資組合經理王逸研表示，一些企業已經開始使用AI充當技術型客戶服務人員的角色，原因是傳統上一些比較專門的軟件服務，相關客戶服務人員培訓過程漫長，且成本高昂，而外判的客服也不可靠，AI某程度上可以補足這一缺點。

事實上，目前市場對AI的炒作仍然高度集中在半導體產業，而對於其他同樣受惠於AI的領域卻明顯有所忽視。當然這不能說是錯誤，畢竟包括英偉達、台積電在內的許多晶片產業巨頭，的的確確因為AI熱潮而生意急速擴張。

勿忽視晶片周期性特質 不過，當下投資者可能忽略了半導體產業的「周期性」特質，一般而言，晶片需求會呈現出周期性的起伏，因為其與經濟周期中的總體需求息息相關，而當終端消費品如汽車、消費電子設備需求放緩，往往會很快傳導至上游的半導體產業鏈。

在這輪急速增長的AI熱潮中也是如此，AI晶片的主要需求，來自現階段大規模的數據中心建設，而這類型建設有着非常明顯的周期特色。因為企業在策劃投資基建的時候，通常是因為市場供不應求的階段，而往往會有許多企業也集中在這段開始投入建設，並且在差不多的時間完工，結果導致短時間內供應急增。

因此，若展望更長遠的未來，半導體板塊絕非AI主題唯一的投資選擇，甚至可能不是最好的選擇。數十萬億美元的AI市場，有着大量的投資機遇，但隨着技術發展日趨成熟，在AI廣泛應用階段挑選贏家將會變得更加關鍵。

全球AI市場規模 各區域AI市佔比較 美國AI市場規模 AI各分部盈利比較