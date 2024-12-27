俄羅斯通脹逾8% 利率達21厘

俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭後，憑着對外售賣天然氣和石油等重要資源，在去年第二季起令經濟重拾增長。然而由於國際間經濟放緩，能源價格尤其油價下跌，都令今年俄羅斯經濟逐步向下，加上通脹攀升，都為俄國經濟埋下隱憂。

盧布在11月底貶至逾兩年半的新低，兌每美元見114.5，相對8月的高位85盧布簡直是兩個世界。俄國央行於11月27日宣布在年底前暫停所有外幣購買，同時積極拋售人民幣以穩本幣匯價。總統普京更於翌日喊話，貨幣暴跌除跟通脹有關外，還跟預算支出與油價有關，受到很多季節性因素的影響。在俄國央行暫停買匯後，當地第二大銀行VTB預計，盧布兌每美元匯率將穩定在100左右，果然盧布匯價在近期處100水平上落。

盧布貶值 損油企收入 有專家指，盧布貶值意味俄羅斯人將為進口商品支付更多費用。事實上，俄國核心通脹今年大部分時間維持在8%以上，截至本周一的過去一周按年升幅更高見9.5%。為遏止高通脹，俄國基準利率已加至21厘，市場料12月議息需加至23厘，惟結果卻意外地凍息。

俄羅斯因受美國制裁，在國際貿易下不能使用盧布，盧布貶值，意味着以盧布計價的天然氣和石油更受歡迎，但貶值過快又可能使賣石油收取的總金額下降。另方面，俄國利率高，亦令企業不願借錢，投資活動受到大幅拖累，俄國經濟可說是岌岌可危。