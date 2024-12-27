新加坡產值提速增 逆市奇葩

根據新加坡金融管理局發布的《宏觀經濟評估》報告及新加坡統計局的數據，可看出新加坡今年的經濟呈現增長趨勢，預測今年的經濟增長料處於2至3%區間的上端。而且在剛過去的第三季度，經濟增長率達到4.1%，超越2015至2019年期間的經濟增長平均水平。

金融交易提升 旅遊業旺 不僅如此，經濟增長有加速之勢，前3季度，星洲實際GDP初值按年升3.8%，增速較上半年加快0.8個百分點，比上年同期加快3.1個百分點。各行業表現亦穩定，其中製造業廣泛復甦，尤其是生物醫藥製造業表現突出。金融交易活動增加，推動了金融業的增長。

旅遊業復甦也是推動經濟增長的主因之一，今年初，新加坡政府就邀得美國樂壇天后Taylor Swift的「The Eras Tour巡迴演唱會」移師到當地舉行，據聞政府每場補貼達300萬美元。政府將今年GDP增長預測由2至3%，上調至3.5%左右，明年增長料介乎1至3%。

通脹方面，新加坡核心通脹率預計在今年底降至約2%，並在明年進一步降到1.5至2.5%，政府的各類補貼措施將減輕服務領域的通脹壓力。不過，11月星洲新私人住宅銷售逾2,400套，創下逾10年來最佳單月銷售，樓市升溫，政府表示，將續對市場發展保持警惕。