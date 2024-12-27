中東受累石油需求疲軟

今年香港政府積極與中東富有國家交流，希望引進當地資金到香港，但成績一般。事實上，今年中東產油國亦受到國際油價下跌的影響，即使減產亦補救不了。

本月石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將增產計劃延遲至明年4月，由於美國和其他一些非OPEC+產油國需求疲弱和產量激增，OPEC+將部分減產措施延長至2026年底，反映油組對前景持謹慎態度。

外界認為，這主要因為全球經濟增長放緩和石油需求疲軟，石油價格波動較大。另外亦因為以色列和巴勒斯坦今年武裝衝突不絕，沙特為免外界投資減少影響經濟，以及擔心石油運輸受阻，而率先增加石油產能。

沙特積極推動能源轉型 今年首季沙特實際GDP按年下降1.75%，但按季增長1.36%。到第二季實際GDP按年跌幅收窄至0.3%，按季升1.4%，主要得益於非石油經濟活動的推動。與去年同期相比，石油經濟活動有所下降，但非石油經濟活動按年增長4.4%。

這是因為沙特阿拉伯仍通過實施經濟多元化戰略和推動非石油部門的發展，努力減少對石油收入的依賴。此外，沙特阿拉伯還積極推動能源轉型，加大對可再生能源的投資，這有助於其經濟的長期穩定發展。

另一主要產油國阿聯酋，其經濟同樣受到石油市場影響。今年，阿聯酋繼續推進經濟多元化和能源轉型戰略，加大對非石油部門的投資。同時，阿聯酋還積極推動國際貿易和合作，加強與周邊國家和地區的經濟聯繫。