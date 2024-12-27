香港財赤料倍增至千億

香港經濟主要靠外圍情況帶動，在內地經濟放緩之下，今年前3季合計，實質本地生產總值按年上升2.6%。其中，第三季按年實質上升1.8%，較第二季的3.2%有所減慢，也較去年同期的4.2%顯著下跌。

對一般市民來說，於衣食住行體現到經濟動力不足的情況。樓市自政府今年2月底為全面撤辣後，買賣一度重回火熱，3至5月發展商售出單位涉及的總成交樓面多達382萬方呎，達去年全年75%。惟自6月起交投大幅回調，發展商亦再度放慢申請預售樓花步伐。

樓市不振，撤辣後政府印花稅收入自然大減，資產價格受壓亦令賣地、補地價收入大幅下滑，無怪乎在12月，政府對財政赤字估算，由2月預算案時預計的481億元倍增至約1,000億元。政府料今年本地生產總值增長2.5%，仍在年初預測範圍的最下限。

股市彈散 零售連跌8個月 股市方面，在9月底內地推出組合拳救經濟後，港股確實回升了一個月，成交金額在10月上旬創下史上新高的逾6,000億元。然而一個月後便打回原形，且在年尾時特朗普主張的關稅陰霾下，港股受壓，恒生指數險守20,000點關。

本地零售方面，上月底才公布的10月零售銷售值按年下跌2.9%，連跌8個月，惟跌幅收窄至今年以來最小，並小過市場預期的5.5%，總銷貨值329億元，為今年5月以來首度重上300億元。其中奢侈品銷售額跌幅雖然收窄，但仍跌達11%。同月港人北上內地消費的累計人次達到535萬，消費額估算達36億元，直接減少香港本地的餐飲需求。