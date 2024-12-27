歐元區政局亂勢降息

歐元區經濟疲弱，自2022年第三季至今，未見過有一季經濟增長高於0.5%。而且歐元今年表現異常疲弱，兌美元全年跌幅近半成，尤其在11月特朗普勝選美國總統後，曾低見1.0333，令與美元一兌一之說滿天飛。究其原因，除了因為人口老化、政府福利支出龐大等長期結構性因素之外，今年歐洲議會選舉、法國提早大選等，都見極右政黨興起，與執政黨對着幹，令政局變得不穩，導致歐元變得脆弱。

今年6月，極右翼政黨在歐洲大選中取得壓倒性勝利後，法國總統馬克龍不久後即宣布解散國民議會，提前國會選舉。要知道這是離法國舉辦的奧運會僅一個多月的時間，完全出乎市場預料。7月頭選舉結果出爐，無論左翼、中間派、右翼，無一政黨取得壓倒性優勢。

法經濟降溫 德恐續收縮 法國政府亟欲透過加稅和削減支出的方式來控制財政赤字，然而目前陷入預算案政黨之間角力的泥沼，前總理巴尼耶更於本月初，被政黨聯合的不信任動議而被罷免。另邊廂在奧運會後，法國經濟急降溫，服務業採購經理指數（PMI）從11月的46.9回升至12月的48.2，但仍處於50盛衰分界線之下。

德國情況亦相若，12月製造業PMI下跌至42.5，前值為43.8，持續在收縮區間，並且其汽車業被來自中國和美國的電動車激烈地競爭，部分本地廠房需要關閉，造成大規模裁員。德國經濟部本月初發表的報告，將今年經濟預測從0.3%增長，下調至收縮0.2%。一旦成真，將是德國20年來首次連續兩年經濟收縮。

經濟差，加上特朗普關稅來襲，歐洲央行需要減息幾無懸念。且看明年減息後，以及明年2月德國大選後，歐洲經濟會否回復一點元氣。