印度GDP急放慢 盧比破底

中美競爭之下，印度近年「冷手執個熱煎堆」，獲美國扶助，連蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone也部分遷至印度組裝，投資和工業等開始起飛。不過今年印度經濟卻出現放緩情況。

印度GDP在去年第四季增長8.6%後便逐步向下，今年首3季分別是7.8%、6.7%、5.4%，尤其第三季遠低於印度央行預期的7%增幅，是接近兩年最低的增長。主要由於製造業增長轉弱，加上電力、燃氣、供水等公用事業產出增長乏力，拖累了印度整體經濟表現。之前接受調查的44名經濟學家當中，沒有人預測到印度經濟擴張速度會如此放緩，為全年增長前景蒙上陰影。

印度央行原預期截至明年3月底的2024財年，GDP將增長7.2%。高盛等投行已將印度2024財年的GDP增長預測下調至6.4%。

股市創新高後回吐 股市方面，承接去年爆升的氣勢，今年印度股市曾再創新高，孟買30指數（SENSEX）在9月底曾高見85,571點。然而中國政府在十一假期前放大招，推出組合拳救經濟，令大量熱錢流出印度股市，轉炒其他市場。SENSEX在11月便多次跌破76,000點關，其後雖然回升，但在12月中下旬失守80,000關。

匯市方面，印度盧比兌每美元本周曾創85.497歷史新低。