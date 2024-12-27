日本17載首加息 Yen仍貶

日本去年被德國取代，失卻全球第三大經濟體地位之後，今年開局雖然不利，首季GDP按季收縮0.6%。不過，今年3月春季勞資談判（俗稱春鬥）造出成績，勞工們的工資增長超出預期，對民間消費有利。

工資上調 消費趨增 根據日本工會總聯合會3月中統計，按企業方對總計771個工會的答覆，平均加薪5.28%，高於2023年的3.8%，創下自1991年以來的新高。同月日本央行議息後，結束負利率政策，將基準利率從負0.1厘，上調到0至0.1厘，為2007年以來首次加息，並取消孳息曲線控制（YCC）政策，同時取消購買日股交易所買賣基金（ETF），但會繼續購買日本國債，規模與現時相同。

加薪後，日本私人消費增加，推動日本經濟在第二季度恢復，按季增長0.5%。然而第三季數字又放緩至0.3%，主因上季有多個颱風吹襲日本，以及有多次嚴重地震警告所影響。上季日本私人消費仍然保持在強勁的0.7%增長，與次季相同，並且不少分析認為消費勢頭可以維持。

經濟得以維持，不少原因是日圓貶值，令以境外收入為主的巨型日本企業將盈利兌回日圓時獲利。在6月期間，日圓兌每美元跌穿160關口，創38年新低，迫使日本央行多度入市托匯。雖然後來圓匯反彈，但在10月尾和11月期間，因日本執政自民黨領導的聯合政府失去議會多數席位，以及因特朗普勝選美國總統等多項原因，令圓匯反覆不穩定。

美國放慢減息幾成定局，日本會否推進利率正常化再度加息，還得看未來數月的經濟情況。