英國來年或續減息

英國今年經濟開局不俗，GDP由去年下半年的技術性衰退，轉為今年第一季按季升0.7%。而且去年因高通脹所觸發的生活成本危機，在今年因為利率仍然高企、油價回落，以及政府補貼家庭能源支出等多管齊下，物價逐漸回落。

眼見通脹率由去年12月和今年1月高位的4%，逐漸降至4、5月的約2%左右，前首相辛偉誠在5月時宣布，大選由原定的年尾，提前到7月4日進行。詎料辛偉誠所屬的保守黨大敗，相隔14年後工黨再次上台執政。

新政府應付債務2.8萬億鎊 工黨上台時，不斷斥責從對家手上繼承了一個財政爛攤子——政府總債務高達2.8萬億英鎊，大約相當於英國一年的GDP。正當大眾以為新政府上台時會減稅和削開支，英國新任財相李韻晴在10月底公布的首份財政預算卻來個「神反轉」，主要內容為加稅400億英鎊，當中由僱主為僱員供款的社保調高1.2個百分點，令人擔心企業為了「慳皮」，在員工離職後不會補回空缺，推升失業率。

另外，新財政預算案又於明年4月起，調低多項買樓印花稅的入場門檻，或令更多人提前在明年4月前買樓，之後樓市或會轉靜。

利率方面，雖然GDP顯著放緩至第三季的升0.1%，而通脹在11月為2.6%，開始遠離中央銀行目標的2%，但今年來英倫銀行只減息兩次，共減半厘至4.75厘。

行長貝利表示，利率按兵不動是因經濟活動轉弱，及全球經濟不確定增加，且通脹回升。他確信利率會持續向下，但不能為明年2月作任何保證。