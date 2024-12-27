中國推組合拳提振股樓

中國今年經濟未算太好，國內生產總值按年增幅由第一季的5.3%，逐步下降至5%以下。惟幸中央政府在9月底趁着美國啟動減息周期，推出組合拳救經濟，並在其後陸續推出措施，針對樓市和地方債等，令年底時投資景氣有所改善。

今年中國經濟的強勁一面主要體現在出口方面。在美國的科技制裁和徵收高關稅的背景下，10月份美元計價出口增長12.7%，是2003年3月以來最大增幅。首10個月貿易順差擴大17.6%至5.58萬億元（人民幣‧下同）。其中汽車出口增長較明顯，主要因為內地電動車廠興起，以高性價比與外國品牌競爭取得優勢，促使歐盟和加拿大先後宣布向中國進口汽車加徵關稅，以保護其本地工業。

零售方面，今年大部分時間都是4%以下的低增長，其中4、6、8月更加是接近2%，且有消費降級的迹象，奢侈品牌銷售表現較遜色。

化債大招助處理隱性債務 市場一直等待中央政府推強力措施救市，最終在9月底推出提振經濟的組合拳涉及多個範疇，包括減息降準、優惠樓市措施、5,000億元互換便利幫助股市等，刺激內地A股在9月底單日成交額曾達2.59萬億元破紀錄，並在十一假期後接續上升。

中央亦在11月上旬加碼推出10萬億元化債資源，主要針對地方政府融資平台。分析認為化債大招雖然未必實現真正的去槓桿化，因為債務仍在膨脹，但將有助地方政府的隱性債務曝光和處理。