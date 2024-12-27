環球愁經濟 明年恐更弊

今年為多個國家的大選年，一如市場去年的預期，在政局動盪之下，經濟亦顯得異常波動。選舉後部分國家極右政黨組織上台，原執政黨又未能在國會取得優勢，令不少重要的經濟議題難以通過。另外，不少主要經濟體結束高息環境，今年內多次減息，到本季由於擔心明年美國聯儲局減息步伐放緩甚至可能會掉頭加息，都紛紛放慢自身幣策寬鬆步伐。

美國通脹就業債務惹憂 根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，美國經濟在2024年預計增長2.8%。這一增長率雖然略低於部分市場預期，但仍處於相對較高的水平，並高於經濟學家認為的長期趨勢。具體來看，美國經濟在前3季度表現各異，第一季度按年增長2.9%，第二季度小幅擴張至3%，而第三季度則放緩至2.7%。

從全年來看，美國的國內生產總值（GDP）在2024年有望達到29.1萬億美元的新高，這主要得益於相對較好的發展背景以及物價上漲因素。然而，需要注意的是，美國經濟也面臨一系列挑戰，包括通脹壓力、高借貸成本、就業和債務問題等。

通脹方面，美國12月通脹預期為2.9%，較11月的2.7%回升，被市場解讀為通脹回落趨勢停滯。此外，新當選總統特朗普的一系列政策主張也可能加劇通脹壓力，今年聯儲局最後一次議息聲明措詞趨於鷹派，令市場憂慮。

就業方面，雖然首次申請失業救濟人數低於預期，但續領失業救濟人數為3年來的最高水平，表明許多失業工人難以找到新的工作，這反映了美國就業市場可能面臨新的挑戰。

GDP放緩或較預估明顯 債務方面，美國聯邦政府債務總額已達到36.03萬億美元的歷史新高，巨額財政赤字是導致債務總額攀升的主要原因，這給美國經濟帶來嚴重的國內經濟和地緣政治風險。金融公司凱基就預期，美國經濟放緩程度可能比市場預估更明顯，原因包括資本支出不強，美國製造業復甦偏弱，並且國民儲蓄率降低，財務負擔加大，信貸消費動能將減弱，都拖累明年美國經濟。

多地今年實質經濟增長預測 美國經濟面臨一系列挑戰，包括通脹壓力。