大摩估明年美元大貶值

美匯指數昨日企穩在108樓上整固，在特朗普下月就任新一屆美國總統前，升勢似乎有餘未盡。不過，外媒引述投行摩根士丹利的研究報告選出「2025十大意外」，排第一位就是預計明年美元或大幅貶值，料明年底回落至101水平。

大摩全球宏觀團隊近日發表的研究報告，該行認為，美元對關稅反應可能不大，不太可能受到激進關稅政策的影響，但如果是美國經濟增長放緩，或是聯儲局的反應，將成為美元下行的風險。由於美元走弱，新興市場本地貨幣債券可能表現優異，尤其是巴西、墨西哥、印度尼西亞和南非等國的高收益債券。

料美債需求更強 被提名的下任美國財長貝森特曾表示，將把赤字佔國內生產總值（GDP）的比重降至3%的目標作為優先事項。大摩認為，這項承諾普遍被認為在下個總統任期內難以實現，但或許能夠在明年有一定的進展。大摩預計，明年市場對美債的需求將強於預期，主要是由銀行、外資和退休基金的買盤推動，這將使長期美債收益率仍維持在較低水平。

大摩選出了「2025十大意外」，除了美元貶值及美債需求強勁復甦外，還有歐元或「大放異彩」、日債收益率曲線走平、英倫銀行縮短減息周期，以及SOFR（擔保隔夜融資利率）息差曲線變平、歐債10年及30年期收益率曲線趨緩，還有美元對關稅反應可能不大、美國通貨膨脹預期下降、新興市場本地債券反彈。