日股揚 私募傳爭購Seven & i資產

日本股市昨日做好，日經平均指數收報39,568點，升1.12%，龍頭車股豐田升5.99%。有關7-11母企Seven & i控股的收購案又有新進展，據報KKR和貝恩資本（Bain Capital）在內的私募基金，向Seven & i控股旗下包括超市業務在內的非核心資產（統稱為「York控股」的獨立實體）提出收購要約，最高出價達1.2萬億日圓（約592億港元），令這場收購戰又添變數。不過，Seven & i控股股價昨日回軟，收報2,452日圓，跌0.45%。