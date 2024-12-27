日股揚 私募傳爭購Seven & i資產
日本股市昨日做好，日經平均指數收報39,568點，升1.12%，龍頭車股豐田升5.99%。有關7-11母企Seven & i控股的收購案又有新進展，據報KKR和貝恩資本（Bain Capital）在內的私募基金，向Seven & i控股旗下包括超市業務在內的非核心資產（統稱為「York控股」的獨立實體）提出收購要約，最高出價達1.2萬億日圓（約592億港元），令這場收購戰又添變數。不過，Seven & i控股股價昨日回軟，收報2,452日圓，跌0.45%。
報道指，就提購York的出價，貝恩資本出價約1.2萬億日圓，KKR出價約8,000億日圓，而日本收購公司Japan Industrial Partners出價則約7,500億日圓。
此外，中國電商企業積極進軍日本市場。京東集團(09618)旗下房地產投資平台京東產發宣布收購日本兩處分別位於千葉縣和名古屋的主要物流集散中心內的倉庫，估價約350億日圓（約17.2億港元），此乃京東產發首筆投資日本的交易。
日經濟產出料7年首轉正
經濟數據方面，日本內閣府最新估計，在明年4月開始的2025/2026財政年度，該國的產出缺口可能為正0.4%，成為以年度計近7年來首次轉正，主要是由於勞動力市場緊張。目前市場參與者普遍預計，明年日本央行將加息兩次，這或助10年期日債孳息率突破今年高點1.1厘，更有預測其將自2009年以來首次升至1.5厘，目前則處於約1.088厘。
其他亞洲市場方面，台灣加權指數昨升26點或0.12%，收報23,246點。南韓首爾綜合指數跌10點或0.44%，報2,429點。
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