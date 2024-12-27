道指低開逾百 美新領救濟少過預期

聖誕假期過後，美股3大指數周四早段偏軟，道指曾跌181點，報43,115點；標指跌32點，報6,007點；納指跌143點，報19,888點。另外，美國上周首申領失業救濟人數為21.9萬人，少過預期；截至前周止持續申領人數為191萬人。

企業消息方面，Vanda Research引述數據指，今年以來散戶投資者累計買入英偉達（Nvidia）的金額已接近300億美元，成為2024年最受散戶歡迎的美股，其買入規模相當於追蹤標指的最大型交易所買賣基金（ETF）SPDR標普500 ETF的兩倍。該公司股價於周四早段曾跌1.69%。

Uber購台灣foodpanda遭叫停 另外，網約車公司Uber收購外賣平台foodpanda台灣業務的交易，遭當地的反壟斷監管部門叫停。Uber稱對此感到失望，但仍會在當地繼續投資；而foodpanda母公司、總部位於德國的Delivery Hero則表示，Uber可以選擇上訴或終止交易。Uber股價早段曾跌0.85%。

美國政府換屆在即，特朗普重新入主白宮後料將會推行一系列新政策。不過，摩根士丹利估計，新一屆政府在關鍵的政策上可能會「快速決策、緩慢執行」，原因是目前特朗普政府任命的官員立場相對溫和，加上共和黨在眾議院中只有極為微弱的人數優勢。在這種情景下，大摩估計明年會有一個「良好的經濟增長背景」，支持風險資產表現，特別是股票市場。對於債券而言，2026年的潛在減息亦會利好明年債市表現。

摩根士丹利全球固定收益與主題研究主管Michael Zezas指出，目前特朗普政府提出的政策（例如增加關稅、限制移民等）將會對經濟增長產生壓力，但這種壓力是有滯後性的。因此，大多數影響會在2025年下半年或2026年顯現出來。

換言之，按照目前政策路徑，進入2025年時，經濟環境仍然有利股市。當到明年尾並且接近2026年時，市場會開始反映出經濟受到壓力的預期，同時利好債券價格（因為經濟轉弱意味着會有潛在的減息舉動）。話雖如此，Zezas承認，假如有政策改變導致經濟增長下行的壓力更早出現，他對風險資產和股票市場便不會那麼樂觀。例如，當有迹象表明關稅將更快、更大規模地實施，比如快速宣布的同時立即生效，這可能會使風險資產的走勢更加負面。