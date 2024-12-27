恒指年內升3050點 寧德證計劃來港上市

港股2024年每月市值

2024年港股猶如坐過山車，先跌後揚，恒生指數終結連跌4年頹勢。截至12月24日，恒指全年升3,050點或17.89%，新股市場末季轉趨活躍，最新傳來深圳上市電池巨企寧德時代證實擬申請來港主板上市，傳至少籌50億美元。

回顧今年港股，最「威水」莫過於9月下旬內地推出組合拳救市措施，港股隨A股向上，並在10月8日一口氣創出單日成交額、滬股通單日成交額、深股通單日成交額、港股通（上海）單日成交額、港股通（深圳）單日成交額新高。不過，隨着市場消化政策消息，並關注特朗普當選下任美國總統後中美關係會否進一步惡化，港股年關前回軟，在兩萬關徘徊，市場預期今年餘下2.5個交易日市況會維持窄幅上落，待元旦假後復市再戰。

恒指於1月22日插至14,794點，見年內低位。至9月下旬以來，中央連環出招穩經濟，定調穩樓穩股，港股隨即「爆發」，接連升穿多個關口，更在10月7日高見23,241點，為逾兩年半高位；惟10月8日急插2,174點或9.4%，以點數計是歷來最大跌幅，之後反覆回落至19,000至21,000點水平整固。

全年而言，港股成交亦大幅改善，9月份日均成交額按月勁升77.1%至1,962.05億元，10月份再上一層樓，按月增加29.98%，至2,550.39億元，是年內日均成交額最少的2月的2.83倍。另更在10月8日刷新單日成交額紀錄，達6,207億元。

打風不停市上月開齋 再看港股今年的發展，港股「惡劣天氣不停市」拍板於今年9月23日起實施，並在颱風「桃芝」於11月14日非傳統風季襲港下「開齋」。此外，近年香港積極拓展財富管理業務，推出逾3年的「跨境理財通」年內擴容即「2.0」版本。本月初「理財通2.0」首批14間券商試點正式落地。截至10月底，跨境理財通個人投資者超過12萬人，境內銀行通過符合要求的管理方式，涉及逾950億元人民幣的資金跨境。金管局預告，已與內地監管部門研究升級至「3.0」。

中東王子開家辦無影 不過，在吸引中東資金方面的發展就未見顯著。今年市場印象最深刻的，莫過於中東杜拜皇室成員「阿里王子」（Sheikh Ali Al Maktoum）原定3月底來香港開設家族辦公室，惟臨時因「緊急事情」延遲，最後更不了了之。不過，臨近年尾有另一好消息。香港投資推廣署本月中宣布，來自菲律賓、創立建明集團的許氏家族在港成立家辦。

港股2024年每月日均成交