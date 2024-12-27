滬綜3400關得復失 通訊設備股飆

國務院辦公室日前發表優化完善地方政府專案債券管理機制，利好消息推動下，A股昨日反彈，3大指數低開高收。滬綜指盤中突破3,400點關，惟收市未能企穩，全日僅升4點或0.14%，報3,398點；深成指升70點或0.67%，至10,673點；創業板指數升8點或0.39%，至2,209點。滬深兩市總成交額縮至1.27萬億元（人民幣‧下同）。

券商看好AI晶片需求 市場看好人工智能（AI）算力是通訊設備板塊的核心投資主線，通訊設備股大升，博創科技漲停、中興通訊全日漲7.6%，成交額逾139億元。國金證券表示，2025年將是AI終端應用爆發的元年，重點看好對AI算力晶片、記憶體（HBM）、數碼Soc晶片的需求。中信建投則預計，來年各科技巨頭將維持較高的資本開支強度，建議可關注海外及內地算力產業鏈。

為提高銀行永續債的市場流動性，中國人民銀行昨日開展35億元央行票據互換（CBS）操作，期限3個月，票面利率2.35厘；同時開展1,063億元7日期逆回購操作，利率持平於1.5厘。對沖對期量後，單日淨投放257億元。

人民幣匯價方面，官方昨日開出的中間價報7.1897兌每美元，按日跌29點子。在岸人民幣下午4時半收報7.2989，按日持平；離岸人民幣曾低見7.3111。

人民幣下季貶壓仍大 對於人民幣明年走勢，大行普遍預測今年底前人民幣兌每美元將企約7.3附近，2025年預測介乎7.4至7.6的區間，未來仍將面臨挑戰。高盛認為，人民幣兌每美元明年首季將面臨貶值壓力，當前人民幣兌一籃子貨幣有所高估，雖然一系列刺激政策有助穩定信心，但能否對沖美國政策的影響仍待觀望。東吳證券預計，人民幣兌每美元總體保持在7.1至7.35的波動區間內震盪，面對來年新一輪貿易摩擦，或觸及7.4至7.5區間。