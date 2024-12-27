中資股看俏捧消費概念

摩根資管：憧憬救市奏效 企業盈利明年下半年改善 市場繼續憧憬中國明年會推動更多經濟刺激措施，惟當前仍未看到更多具體的政策細節。摩根資產管理新興市場及亞太股票投資策略專家沈嬌嬌表示，對明年中國股票看法審慎樂觀。假如經濟刺激政策奏效，最快明年下半年將會見到企業盈利改善，看好受惠政策的龍頭消費概念股。她亦提醒，明年受到美國政府換屆、新一輪關稅戰的影響，市場的「波動會更大，不確定性亦會更大」。

沈嬌嬌接受本報專訪時表示，中國政府目前推動更多經濟刺激措施的大方向很好，但相信更多具體的政策要等到明年3月「兩會」才會有定調。因此從現在起到明年3月，市場仍然處於期待的階段「故事還沒有講完」。她又提到，綜合目前市場對財政政策的普遍預期，包括提高財政赤字比率、發行超長期國債、地方政府專項債等，預計將為中國國內生產總值（GDP）帶來1到1.5個百分點的額外增長。

互聯網消費平台同受惠 不過，她亦特別指出，即使救市的方向正確，但能否對症下藥仍然是一大挑戰。「很重要的一點是政策投放的地方……還有之後執行的效果。」

當然，若果政策收效符合預期，料在明年下半年左右將會陸續反映在企業盈利等不同方面。從投資角度考慮的話，她認為消費領域的股票將會受惠，所指的消費股並不是單純指製造商品消費品牌，而是更廣泛的消費概念受惠股，即互聯網消費平台也包括在內。

美增關稅僅作談判籌碼 她解釋指，過去一段時間中國消費股的估值已經大幅收縮，特別是對比起其他市場，估值已經非常低，因此值得吸納。惟要注意的是，由於內地企業「內捲」（惡性競爭）非常嚴重，故建議挑選一些具議價能力的龍頭企業。另外，一些與宏觀經濟周期相關度較低的行業，例如蓄牧業（該行業本身有着自己獨立的周期行情）亦可以考慮。

談到中國市場，不可避免的一大問題乃來年美國政府換屆後，特朗普可能會對進口中國貨增加關稅。沈嬌嬌的看法與市場大致相同，都認為關稅只會是用作談判籌碼而逐步上調，並不會「一步到位」。

她亦坦言，沒有辦法概括地講出哪些行業比較不受貿易戰影響，因為每家公司的經營情況都不同，有些公司已經提前在中國以外建設產能，因此獨立選股變得更加重要。

內房供需平衡等待2027 至於經濟前景方面，她指目前中國經濟增長放緩的其中一項結構式因素，在房地產行業低迷。房地產在中國居民資產負債表中佔比約一半，因此樓市的好壞會影響到財富效應與消費信心，而且亦會牽連到上下游的各個行業。她指出，按照目前內地的樓市庫存推算，預期大約要到2027年，全國樓市才能夠回復供需平衡，但由於一、二線城市情況較佳，所以如果受到政策的重點幫助，加快改善速度，甚或於2025、2026年就能見到明顯成效。

另外，世界銀行最近上調中國GDP增長預測，將今年上調0.1個百分點至4.9%；明年上調0.4個百分點至4.5%，主要反映過去一段時間內地推動的一系列救市措施，以及出口表現穩健。沈嬌嬌預計，明年政府可能會再次把經濟增長目標設定在約5%。

沈嬌嬌表示，對明年中國股票看法審慎樂觀。 滬綜指年內走勢 MSCI中國指數走勢 第五次全國經濟普查結果摘要 中國經濟增長表現