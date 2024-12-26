大行觀點：美政府換屆 經濟影響待觀察

今年的美國大選結果對全球政經局勢產生重大影響。共和黨在此次選舉中取得壓倒性勝利，不僅讓特朗普重返白宮，還在眾議院和參議院分別贏得關鍵多數席位。這一政治變局迅速在金融市場上引發了積極的反應，美股、美元及美債孳息率均出現升勢。然而，這結果究竟意味甚麼？仍需從短期、中期和長期的多個角度進行分析。

短期影響上，在特朗普於明年1月20日正式上任之前，市場的主要驅動因素將是現有的宏觀經濟動力，而非新政府的政策。這段過渡期對金融市場來說相對漫長，特朗普政府需要應對一些根深柢固的宏觀經濟挑戰，比如通脹、就業市場狀況，以及聯儲局的貨幣政策立場。

料加劇去全球化趨勢 近期數據顯示，勞工市場正在降溫，而通脹率則重返聯儲局2%的目標水平，這些因素可能促使聯儲局繼續維持寬鬆的貨幣政策，至少至明年中期。自2022年以來的加息滯後效應可能逐漸顯現，對經濟增長造成壓力，尤其是明年上半年。因此，在短期內，宏觀經濟數據將是影響美國貨幣政策及全球市場走勢的主要因素，而非即將上任的特朗普政府的政策舉措。

中期影響方面，隨着共和黨在國會兩院重奪控制權，特朗普政府將面臨較少的立法障礙，使其能夠落實及推行一些重要的政綱。然而，這些政策建議的執行時間及其真正影響仍存在不確定性。儘管如此，預期這些政策將加速兩大環球宏觀經濟趨勢。

去全球化方面，特朗普揚言對中國及其他貿易夥伴徵收進口關稅，這將進一步加劇去全球化的趨勢。過去十多年來，美國歷屆政府的貿易開放程度穩步下降，額外的關稅及貿易限制可能加速這一進程。

在公共債務方面，全球大多數國家及地區的政府債務水平均高於疫情前水平，特朗普有意延長2017年個人入息稅減免並再下調企業所得稅，這將進一步增加美國聯邦預算赤字。在無彌補收入措施下，政府對債務的需求及供應可能增加，從而對全球利率造成上行壓力。

按市況調整投資策略 至於長期影響，特朗普政府政策對經濟的影響仍有待觀察。目前，在缺乏具體政策細節及有效執行方法的情況下，每項政策可能隨時間以獨特方式影響不同經濟範疇。因此，市場因大選結果導致的初期波動應會逐漸消退，除非是最短線的戰術性投資者，其他投資組合的影響應降低。

同時，亦認同聯儲局主席鮑威爾的觀點，應「保持警惕但不過度反應」，對政府政策變動進行分析：了解政策潛在影響、擬定可能情景，但不將其納入基本預測，並在前景逐步明朗化期間保持謹慎。

在這個充滿變數的時代，投資者應持續關注宏觀經濟指標和政策變化，按市場情況調整投資策略。共和黨的全面執政，無疑將對美國及全球經濟產生深遠影響，但如何影響仍需時間來揭示，保持警覺和靈活應對將是應對未來不確定性的關鍵。

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