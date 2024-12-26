企業購工商廈增 中環盈置大廈64億易手
工商舖受惠於政府放寬按揭成數至七成，加上容許投資移民加入可購買總值最多一千萬元同類物業，大大增加投資者及企業的入市意欲；加上大幅提高本港大學非本地生比例，亦令可改裝作學生宿舍的住宅或酒店等備受市場追捧。
新世界40億沽愉景新城商場
今年截至12月初為止，期間市場錄得的大型商用或工業物業，以中環干諾道中盈置大廈全幢商廈最矚目，該項目於今年初以約64億元售出，買家為台灣大型軟件公司。該物業總樓面面積逾26.46萬方呎，以成交價計算，呎價約24,185元。原業主早於2009年以約36億元買入。
另外，今年工業物業大額成交明顯減少，較大宗為6月沽出的沙田石門利和利豐中心全幢，涉及物業樓面面積約49萬方呎，由京東集團(09618)旗下京東產發以約15億元購入，成交呎價約3,000元，作為該集團作物流倉庫用途。
同時，亦有新加坡基金於同月斥約14億元買入屯門新合里1號全幢10層高活化商廈，以及新合里3號滙賢一號193個寫字樓單位。該批物業原由佳源國際持有，其後被接管人推出市場放售。
此外，原由深圳祥祺集團主席陳紅天持有的紅磡紅鸞道18號One HarbourGate東座（祥祺中心），總樓面面積逾24.31萬方呎，由接管人於去年推出放盤，當時指原業主2022年所作的物業估價約70億元。最終該項目在11月終以約26.5億元賣出，買家為都會大學，料作課室用途。物業於2016年的成交價為45億元，現時做價低出約18.5億元，貶值約41%。
都會大學買酒店改裝宿舍
事實上，都會大學於今年中已購入市區酒店改裝作學生宿舍用途。該大學以約10億元向投資者羅守弘買入紅磡蕪湖街城木酒店，項目分為兩座，樓高16層，總樓面面積約66,398方呎，並命名為MU88，設有255間客房，可供480人入住，主要供非本地學生入住。
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