企業購工商廈增 中環盈置大廈64億易手

工商舖受惠於政府放寬按揭成數至七成，加上容許投資移民加入可購買總值最多一千萬元同類物業，大大增加投資者及企業的入市意欲；加上大幅提高本港大學非本地生比例，亦令可改裝作學生宿舍的住宅或酒店等備受市場追捧。

新世界40億沽愉景新城商場 今年截至12月初為止，期間市場錄得的大型商用或工業物業，以中環干諾道中盈置大廈全幢商廈最矚目，該項目於今年初以約64億元售出，買家為台灣大型軟件公司。該物業總樓面面積逾26.46萬方呎，以成交價計算，呎價約24,185元。原業主早於2009年以約36億元買入。

同時，亦有新加坡基金於同月斥約14億元買入屯門新合里1號全幢10層高活化商廈，以及新合里3號滙賢一號193個寫字樓單位。該批物業原由佳源國際持有，其後被接管人推出市場放售。

此外，原由深圳祥祺集團主席陳紅天持有的紅磡紅鸞道18號One HarbourGate東座（祥祺中心），總樓面面積逾24.31萬方呎，由接管人於去年推出放盤，當時指原業主2022年所作的物業估價約70億元。最終該項目在11月終以約26.5億元賣出，買家為都會大學，料作課室用途。物業於2016年的成交價為45億元，現時做價低出約18.5億元，貶值約41%。

都會大學買酒店改裝宿舍 事實上，都會大學於今年中已購入市區酒店改裝作學生宿舍用途。該大學以約10億元向投資者羅守弘買入紅磡蕪湖街城木酒店，項目分為兩座，樓高16層，總樓面面積約66,398方呎，並命名為MU88，設有255間客房，可供480人入住，主要供非本地學生入住。

2024年部分大額工商舖買賣個案