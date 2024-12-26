按揭鬆綁 公居屋開4177單新高

公屋富戶措施收緊，加上放寬高樓齡公屋及居屋按揭限制後，推高該類物業的未補價第二市場需求。根據香港房屋委員會資料，今年同類市場已錄4,177宗成交，已較2023年全年多出約27.7%，創2002年以來有紀錄新高。

房委會今年3月開始延長第二市場單位按揭保證期，全港大部分公屋及居屋即時受惠，按揭成數提升後，4月單月錄850宗成交，創歷來單月次高紀錄，僅低於2021年6月的877宗，緊接於5月再錄559宗。

山麗苑售125萬破底 由於高樓齡屋苑按揭成數調升，以往買新居屋二手單位可享高成數樓按及長還款年期的優勢減退，拖累交投急跌。截至本月初為止，今年長沙灣凱樂苑暫錄75宗成交，比2023年全年減少約34.2%，天水圍屏欣苑暫錄32宗，同期更勁跌約52.9%。

雖然整體第二市場物業交投急增，樓價卻隨大市回落，以前「必賺」的新居屋，今年竟錄低於一手購入價的轉讓。粉嶺山麗苑A座高層2室銀主盤，實用面積約292方呎，以125萬元售出，呎價約4,281元，兩價同創項目新低，相較2021年一手購入價帳面貶值約17%。

此外，居屋王亦「價崩」。其中，鰂魚涌康山花園一個低層原則三房單位，實用面積約592方呎，今年3月成交價僅約438萬元，呎價約7,399元，屬同類單位2014年後新低。該類型單位2020年最高售價達813萬元，反映上述成交單位已較高位大跌約46%。