僅賣兩沙田住宅地 15載低

政府賣地收益統計

賣地市場去年曾出現多次流標事件，政府考慮到市場投地氣氛，2024年推地步伐顯著放緩，以致全年僅批出兩幅住宅官地，涉額只約16.4億元，按年狂瀉約87.8%，創政府2010年引入主動賣地機制以來的15年新低。

市況下滑，政府今年初已表明市場投地「胃口不好」，若招標反應不理想，令市場出現另一種解讀並非好事。今年第一季的季度賣地計劃，已破天荒出現「零供應」狀況，對上兩季亦只每季推出一幅規模較小的沙田住宅地，亦是全年最終批地數量，亦是15年最少。

低處未算低，其後推出的沙田圍路與小瀝源路交界住宅地，10月以逾10.21億元批予華懋集團，樓面呎價進一步跌至約3,357元。事實上，政府明白市道欠佳時，發展商會對較小的地皮興趣較大。而賣地表內的住宅地規模普遍較大，故今季賣地計劃，亦只加插一幅沙田大圍美田路新增用地招標。

另一方面，今年亦再次出現住宅項目流標情況，為發展規模較大的市區重建局九龍城啟德道/沙浦道項目，今年7月收到30份意向書的，惟僅錄一份標書，投標財團更額外提出條款，最終市建局在未有開啟標書的財務建議下，已決定收回項目。流標後該局開啟標書作內部分析，有關入標價遠低於市場估值下限。

至於港鐵東涌東站第一期物業發展「拆細」重推策略奏效，項目去年曾在「零標書」下流標，今次將規模縮減約一半，並作純住宅用途，本月截標時即吸引4家財團投標，最終由南豐集團奪得，預計可帶來約600伙供應。

對於今年賣地數量及收益大減，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，由於發展商庫存充裕，加上美國大選後減息步伐仍未明朗，投資發展新項目會較審慎，現時要批出土地並不容易。特別是賣地表內的大型地皮或豪宅用地，目前不是合適推出時機，這亦是政府所面對的兩難局面。