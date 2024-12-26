新盤累錄1.55萬宗成交 年飆近五成
今年樓市的利好和利淡因素交替出現，令新盤銷售量反覆波動，期間主要受惠全面撤辣，出現交投大爆發，年內成交量按年大增。今年截至12月23日共錄逾15,500宗一手成交，較去年全年約10,500宗，按年急升近五成，已連升兩年，為自2021年後的3年最多。
發展商今年推盤步伐明顯加快，據本報統計，年內共有約43個全新盤推出市場，比去年約34個多出約26.5%。以分區計，九龍區有23個，佔超過一半，樓盤集中於啟德及何文田。其次為港島區有13個，當中不少安排以招標形式賣樓。而新界區僅得7個，為連續兩年減少。
回顧今年，由於樓價跌勢持續，新盤低開情況普遍，發展商傾向以價換量，甚至揚言蝕本，開出「見血價」以博取市場注意力。逆市下，出現形形色色的付款方式及優惠，包括「買車送車位」，亦有「買樓送樓」作噱頭，預留一個單位供買家抽獎，反映發展商生意難做。
Blue Coast速吸金101億
綜觀今年成交量，主要由撤辣及減息兩大樓市轉捩點所牽動。今年初市場觀望氣氛濃厚，開局表現一般，截至2月底財政預算案宣布樓市全面撤辣，刺激樓市購買力湧現，觸發成交量反彈。恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期，迅速部署成為取消辣招後的首個開售新盤，首輪一舉沽清。眾發展商趁機出擊，全新盤及餘貨盤一併推出市場，令3月成交量狂飆至約4,150宗水平，不但按月激增逾14倍，料為逾20年單月新高。
發展商開價未見進取，會德豐地產於3月中公布將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE首張價單，較毗鄰項目7個月前低約16%，以吸引價帶動銷情，其後更加推12B期，使SEASONS系列年內累沽逾950伙，成為今年新盤銷售量之冠。
長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，同月亦開出較毗鄰樓盤低約兩至三成的首張價單，並坦言定價屬「蝕少當賺」，最終開售短短8日，售出逾540伙，套現逾101.3億元，成為近5年半最快吸金破百億元新盤。
天璽‧天第1期封票王
9月底減息後，市場情緒高漲，第四季的焦點大盤順勢而出，將年內成交量推向第二個高峰。新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽‧天第1期，以啟德地王及年度票王之勢，掀起入票熱潮，於10月締造4輪公開發售皆告售罄的紀錄，不足一個月賣逾860伙。
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