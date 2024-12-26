新盤累錄1.55萬宗成交 年飆近五成

Blue Coast系列位於香港仔黃竹坑站。

今年樓市的利好和利淡因素交替出現，令新盤銷售量反覆波動，期間主要受惠全面撤辣，出現交投大爆發，年內成交量按年大增。今年截至12月23日共錄逾15,500宗一手成交，較去年全年約10,500宗，按年急升近五成，已連升兩年，為自2021年後的3年最多。

發展商今年推盤步伐明顯加快，據本報統計，年內共有約43個全新盤推出市場，比去年約34個多出約26.5%。以分區計，九龍區有23個，佔超過一半，樓盤集中於啟德及何文田。其次為港島區有13個，當中不少安排以招標形式賣樓。而新界區僅得7個，為連續兩年減少。

回顧今年，由於樓價跌勢持續，新盤低開情況普遍，發展商傾向以價換量，甚至揚言蝕本，開出「見血價」以博取市場注意力。逆市下，出現形形色色的付款方式及優惠，包括「買車送車位」，亦有「買樓送樓」作噱頭，預留一個單位供買家抽獎，反映發展商生意難做。

發展商開價未見進取，會德豐地產於3月中公布將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE首張價單，較毗鄰項目7個月前低約16%，以吸引價帶動銷情，其後更加推12B期，使SEASONS系列年內累沽逾950伙，成為今年新盤銷售量之冠。

2024年住宅新盤成交量