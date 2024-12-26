連環出招救樓市 內房銷售待復甦

今年初開始，內地一線城市取消樓市限購政策的呼聲已此起彼落，直至9月底打出救樓市「組合拳」，「北上廣深」4大一線城市相繼落實取消限購令，正式為早於2010年出現在一線城市身上的「緊箍咒」鬆綁。雖然現階段首期支付比例及房貸利率徘徊歷史低位，2025年維持保交樓、樓市止跌回穩的大方向，但房企加速賣產「回血」還債之路仍需步步為營。

由4月政治局會議表明研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，5月房貸政策迎來史詩級利好政策，包括首套和二套房首期付款比例低至15%及25%、取消首置按揭貸款的房貸利率下限，以及調低個人住房公積金貸款利率，但只屬救樓市「組合拳」的頭盤，真正的主菜在9月下旬。

中國人民銀行聯同金融監督管理總局及中證監的掌門人分工救市，一口氣連環推5大招穩樓市，涉及引導內銀降低存量按揭利率（平均減約0.5厘）、房貸最低首期支付比例劃一為15%，以至研究允許銀行貸款支持有條件的企業市場化收購房企土地等，旨在削減存量按息，緩解家庭支出負擔，甚至盤活存量用地，減輕房企資金壓力。

連罕有在9月底召開的內地重量級會議亦一聲令下，「要促進房地產市場止跌回穩」，逼得住建部等5部門於10月再登場，表明年底前將房地產融資「白名單」項目的信貸規模增至4萬億元（人民幣‧下同）、透過貨幣化安置等方式新增100萬套「城中村」改造項目等。

房企頻賣產紓緩資金鏈 在一系列穩樓市措施中，被視為關鍵的專項債收購閒置土地安排細則於11月落地。自然資源部指出，土地儲備機構委託估價機構，對擬收回收購地塊開展價格評估，相較企業土地成本，從而確定收地基礎價格。上海易居房地產研究院分析認為，房企資金狀況的重大變化，是專項債介入的重要原因。廣州緊接在上月宣布收回一宗閒置土地，是目前首個以現金補償收儲的案例，業界預計未來將有更多城市加入閒置土地收儲行動。